Mercato Toulouse FC : Un départ à 20 M€ dans les tuyaux ?

À seulement 20 ans, Guillaume Restes attire l’attention des cadors européens après une saison pleine en Ligue 1. Dans un contexte économique délicat, le Toulouse FC pourrait être contraint d’ouvrir la porte à un départ de son jeune portier très courtisé.

Mercato Toulouse FC : Un crack dans le viseur de l’Angleterre

Formé au club, Guillaume Restes s’est imposé comme un titulaire indiscutable avec plus de 100 matchs professionnels et une expérience marquante aux Jeux Olympiques 2024. Sa maturité précoce en fait l’un des cadres les plus valorisés de l’effectif et s’impose comme un élément central du projet toulousain.

Lisez aussi : Toulouse FC : Guillaume Restes fixé sur la durée de son absence

Selon Foot Mercato, Aston Villa, West Ham et Newcastle suivent de près son évolution. Le club de Birmingham, en quête d’un successeur à Emiliano Martinez, en ferait même une priorité, tandis que d’autres pistes existent en Premier League. La concurrence anglaise s’annonce donc intense pour s’attacher ses services.

Un geste d’adieu ?

Sous contrat jusqu’en 2028, le portier est estimé à 18 millions d’euros sur transfertmarket. Cette saison, il a disputé 33 rencontres de Ligue 1, signant 9 clean sheets pour 45 buts encaissés. Des chiffres qui confirment sa régularité malgré les difficultés collectives du Toulouse FC.

Lire la suite sur le Toulouse FC

Mercato Toulouse FC : Un Champion du monde prêt à prolonger

À voir

PSG: Luis Enrique privé de 6 joueurs majeurs face au RC Lens

PSG : Grand retour dans le groupe pour affronter Toulouse !

Dimanche dernier, après la victoire face à Lyon, son long moment passé seul devant les supporters a marqué les esprits. Un geste interprété comme un possible au revoir. En zone mixte, le joueur a toutefois rappelé son attachement au club et son envie de poursuivre sa progression, tout en laissant planer le doute sur son avenir.