Coup de théâtre : L’OM a un nouveau nom pour remplacer Beye

Habib Beye quittera sans doute l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Outre le nom Bruno Genesio qui est déjà sorti, la direction phocéenne a un autre technicien en tête pour le remplacer. Il s’agit de Julien Stéphan.

Mercato OM : Julien Stéphan, la surprise pour remplacer Habib Beye

Alors que l’Olympique de Marseille amorce des changements profonds en interne, le nom de Julien Stéphan émerge brusquement sur le devant de la scène marseillaise. Le nouveau directeur sportif de l’OM aimerait boucler sa signature dès cet été. L’Equipe le confirme, Grégory Lorenzi est attendu dans les prochains jours à Marseille.

Excepté un rebondissement de dernière minute, l’architecte brestois remplacera Medhi Benatia à la direction sportive. Un accord verbal lierait les deux parties. D’ailleurs, Grégory Lorenzi a une vision précise pour le banc de touche. Habib Beye ne sera pas conservé. Le Sénégalais devrait laisser sa place cet été à un coach français, capable de maîtriser immédiatement l’environnement phocéen.

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C’est dans cette logique que la piste Julien Stéphan gagne en crédibilité. L’actuel entraîneur des Queens Park Rangers retrouvera sa liberté contractuelle dès le 1er juillet prochain. Cette opportunité représente un avantage non négligeable pour l’OM de recruter un coach rodé aux joutes de la Ligue 1 sans alourdir ses finances.

D’autres pistes explorées à l’Olympique de Marseille

Notons que Julien Stéphan n’est pas la seule piste explorée par l’Olympique de Marseille. La nouvelle direction continue d’explorer d’autres alternatives de renom comme Bruno Génésio ou encore Christophe Galtier. L’enjeu est de taille : succéder à Habib Beye et insuffler une nouvelle dynamique capable de ramener Marseille sur le devant de la scène nationale.

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Entre la finalisation des détails administratifs pour Lorenzi et la quête du meneur d’hommes idéal, le nouveau projet OM commence à prendre forme. Des signatures sont attendues dans les prochains jours.