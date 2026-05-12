INFO Mercato : L’OM échoue à débaucher un pilier du RC Lens

Le RC Lens continue de récolter les fruits de son excellente saison. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions et dauphin du PSG en Ligue 1, le club artésien voit désormais ses cadres attirer les convoitises. Et Jean-Louis Leca n’échappe pas à cette nouvelle réalité.

Mercato RC Lens : L’OM a tenté un coup pour Jean-Louis Leca

Depuis qu’il a raccroché les gants, Jean-Louis Leca a rapidement trouvé sa place dans les bureaux du RC Lens. L’ancien gardien des Sang et Or s’est imposé naturellement dans sa peau de directeur sportif, en participant activement au recrutement et aux discussions avec plusieurs joueurs arrivés cette saison. En interne, son implication et sa proximité avec le vestiaire sont particulièrement appréciées, au point d’attirer désormais l’attention de plusieurs clubs français.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Jean-Louis Leca boucle un gros dossier !

D’après Foot Mercato, l’Olympique de Marseille s’est récemment renseigné sur Jean-Louis Leca dans le cadre de sa recherche d’un nouveau directeur sportif. Le cabinet Excel Sports Management, chargé de piloter ce dossier, aurait pris contact avec le dirigeant lensois ces derniers jours afin d’évaluer sa situation. Mais l’ancien portier artésien n’aurait pas souhaité aller plus loin dans les échanges avec le club marseillais.

Le RC Lens peut souffler

En pleine reconstruction après une saison compliquée, l’OM cherchait un profil capable de relancer son projet sportif. Le nom de Jean-Louis Leca figurait ainsi parmi plusieurs pistes étudiées par les décideurs marseillais avant que le choix final ne se porte sur Grégory Lorenzi.

Lire la suite sur suite sur l’OM

Mercato OM : Tottenham snobé, Greenwood répond aux rumeurs

À voir

Mercato Fenerbahçe : Une offre à venir pour Julian Brandt ?

Mercato LOSC: L’OM, l’OL et le SRFC à la lutte pour Bentaleb

À Lens, ce choix est accueilli avec satisfaction. Très investi dans le projet nordiste, Jean-Louis Leca souhaite continuer l’aventure avec les Sang et Or après une saison particulièrement réussie. Moins d’un an après sa prise de fonction, l’ancien portier lensois s’impose déjà comme l’un des dirigeants les plus appréciés de Ligue 1.