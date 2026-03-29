Mercato : Kader Meïté révèle pourquoi il a quitté le SRFC !

Transféré cet hiver du SRFC à Al-Hilal pour 30 millions d’euros, Kader Meïté a justifié son choix de quitter son club formateur pour signer en Arabie Saoudite à seulement 18 ans.

Mercato SRFC : Kader Meïté assume pleinement pour l’Arabie Saoudite

À seulement 18 ans, Kader Meïté n’a pas tardé à prendre des décisions majeures pour sa carrière. Auteur d’un bon début de saison sous les ordres d’Habib Beye avec le Stade Rennais, le natif de Créteil affichait des statistiques intéressantes pour un jeune attaquant remplaçant. Avec 3 buts et 2 passes décisives, l’international ivoirien s’imposait comme une vraie solution dans la rotation derrière les titulaires Esteban Lepaul et Breel Embolo.

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Mais contre toute attente, Kader Meïté a pris la résolution de quitter les rangs du SRFC pour rejoindre l’Arabie Saoudite durant le mercato hivernal passé dans le cadre d’un transfert à 30 millions d’euros. Un départ pour la Saudi Pro League qui a étonné de nombreux observateurs. Cependant, le principal concerné assure totalement son choix. Dans une interview accordée au journal L’Équipe, l’ancien compagnon de Désiré Doué a avoué que l’intérêt du club saoudien ne date pas d’hier.

« Il y avait déjà eu une approche l’été dernier (…) De base, je voulais rester à Rennes puis certaines choses se sont passées et j’ai décidé d’ouvrir la porte », a confié Meïté. Séduit par le discours du club, il assume un choix souvent critiqué. « Les gens disent que c’est uniquement financier (…), mais c’est très réducteur. (…) Maintenant, c’est à moi de montrer que c’était la bonne décision », a-t-il ajouté, avant d’expliquer les raisons de son choix.

« le projet qui m’a été présenté m’a donné envie »

S’il assure avoir été convaincu par le projet présenté, notamment par Simone Inzaghi, l’ancien international espoir français reconnaît également que la possibilité de s’entraîner au quotidien aux côtés de Karim Benzema l’a énormément pousser à quitter Rennes pour Al-Hilal.

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« Parce que le projet qui m’a été présenté m’a donné envie et parce que je me suis dit que c’était une bonne étape pour poursuivre mes objectifs. Benzema ? C’est bluffant de s’entraîner avec lui (…) il me parle, me donne des conseils », a expliqué Kader Meïté, qui espère désormais que son aventure en Arabie Saoudite ira en s’améliorant.

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