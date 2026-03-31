Mercato FC Nantes : C’est conclu, un crack dit oui et va signer

Le FC Nantes s’apprête à prolonger Tylel Tati. Malgré la saison catastrophique, le club sécurise son prodige.

Mercato FC Nantes : Tylel Tati va prolonger son bail

Soulagement pour le patron du FC Nantes, Waldemar Kita. Ces derniers jours des rumeurs indiquent qu’il pourrait perdre deux cracks cet été en cas de descente en Ligue 2. Mais les choses ont changé.

Alors que les Canaris bataillent sur le terrain pour sauver leur place en Ligue 1, les Kita bouclent certains dossiers. Une priorité absolue se dégage en coulisses : l’avenir de Tylel Tati. Ce défenseur central de 18 ans symbolise la relève. Le club mise sur lui pour reconstruire.

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Tati est le nouveau chouchou des dirigeants nantais. Cette saison, le jeune roc montre son potentiel après le départ de Nathan Zézé. Avec 19 matchs de championnat au compteur, son ascension impressionne. Il dégage une sérénité rare. Son profil séduit tout le monde. Un tel joueur attire les regards extérieurs. Le FC Nantes doit donc agir vite pour couper court aux convoitises.

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Selon les informations de L’Équipe, la direction nantaise souhaite étendre le bail de son joyau jusqu’en juin 2030. L’objectif est de blinder le contrat pour éviter tout départ prématuré lors du prochain mercato. Actuellement engagé jusqu’en 2028, le joueur gagnerait deux années supplémentaires de contrat. Les dirigeants nantais veulent bâtir un projet solide, centré sur leurs meilleurs éléments de formation.

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