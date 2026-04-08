Mercato OL : Un gros transfert se profile, jackpot pour Lyon

L’OL pourrait toucher le jackpot sur un gros transfert concernant un joueur très convoité, sur qui le club rhodanien possède encore des droits.

Mercato : Castello Lukeba ouvert à un départ de Leipzig

L’OL surveille de très près la situation de Castello Lukeba au RB Leipzig. Sous contrat jusqu’en juin 2029 et titulaire dans le club de Bundesliga, il n’est pas poussé dehors. Toutefois, le défenseur central pourrait faire l’objet d’un transfert, car il est très convoité. Son profil intéresse de grands clubs européens, notamment en Premier League.

Le joueur formé à Lyon n’est pas insensible à intérêt qu’il suscite à l’étranger. Selon les informations en provenance d’outre-Rhin et relayées par Olympique et Lyonnais, il a fait part de son intention de se tourner vers un autre challenge, après trois saisons passées à Leipzig.

Un bonus de plus de 5 M€ pour l’Olympique Lyonnais ?

Le joueur de 23 ans est évalué à 45 millions d’euros par Transfermarkt. Cependant, sa clause libératoire serait fixée à 80 millions d’euros. Castello Lukeba pourrait quitter son club actuel pour montant autour de 60 millions d’euros, à en croire le média spécialisé.

À deux mois de l’ouverture officielle du mercato d’été, l’Olympique Lyonnais se frotte déjà les mains, car il détient un intéressement de 20 % sur une potentielle plus-value, sur le futur transfert de son ancien joueur.

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Ce dernier ayant été vendu au club allemand en août 2023, contre 34 millions d’euros bonus compris, le club rhodanien pourrait toucher une peu plus de 5 millions d’euros, si le transfert de l’international Espoirs français est conclu au montant indiqué. Un important bonus que Lyon pourrait réinvestir dans le mercato estival, pour se renforcer défensivement notamment.