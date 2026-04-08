PSG – Liverpool : Les compos, Slot surprend tout le monde !

Le PSG et Liverpool sont prêts pour leur quart de finale aller de la Ligue des Champions. Découvrez les compositions officielles de Luis Enrique et Arne Slot avec une grosse côté anglais.

PSG – Liverpool : Enrique sort le grand jeu, Slot laisse Salah sur le banc

Ce mercredi, dans le cadre des quarts de finale allers (retour le 14 avril) de la Ligue des Champions, le PSG affronte Liverpool au Parc des Princes. Alors que le coup d’envoi sera donné à 21 heures, les deux clubs ont dévoilé les compositions d’équipes de leur entraîneur respectif. L’heure de la revanche a sonné.

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L’an dernier, le Paris SG avait terrassé les Reds dans une double confrontation mythique terminée aux tirs au but à Anfield. Douze mois plus tard, les hommes de Luis Enrique espèrent toujours faire valoir leur statut de Champions d’Europe face à des Anglais pas au mieux, mais forcément revanchards.

Concernant les équipes de départ, Luis Enrique n’a fait aucune surprise dans ses choix. En l’absence de Bradley Barcola, c’est bien Désiré Doué qui occupe le couloir droit de l’attaque, Ousmane Dembélé prenant l’axe et Khvicha Kvaratskhelia le gauche.

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Pour le reste de la composition du PSG, Matvey Safonov sera dans le but protégé par Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes de droite à gauche. Au milieu, Vitinha est aligné devant la défense, accompagné par Joao Neves et Warren Zaïre-Emery un cran plus haut.

Côté Liverpool, la composition qui va défier le PSG ce soir n’est pas tout à fait celle annoncée par la presse du jour et la plus grosse surprise est la présence de ce qui semble être une défense à trois avec Joe Gomez en plus d’Ibrahima Konaté et Virgil Van Dijk. Comme prévu, Milos Kerkez occupe le flanc gauche tandis que le droit va revenir à Jérémie Frimpong.

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Au milieu, Ryan Gravenberch, Mac Allister et Dominik Szoboszlai sont associés tandis que l’attaque est confiée à Florian Wirtz et Hugo Ekitike. À la surprise générale, Mohamed Salah est donc remplaçant pour ce match aller, et l’UEFA évoque un possible 4-5-1 de son côté plutôt que le 3-5-2 de la presse anglaise.

La compo probable du Paris SG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Neves

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Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

L’équipe officielle de Liverpool

Gardien : Mamardashvili

Défenseurs : Gomez, Konaté, Van Dijk, Frimpong, Kerkez

Milieux : Szoboszlai, Mac Allister

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Attaquants : Gravenberch, Wirtz, Ekitke.