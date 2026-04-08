OM : C’est officiel, une arrivée historique secoue Marseille !

Quarante-huit heures avant le choc contre Metz, la direction de l’OM a fait une grande annonce. Elle vient de dévoiler son tout nouveau logo, très attendu par les supporters.

OM : Un nouveau blason pour conquérir le monde

La rumeur circulait depuis plusieurs mois, elle est désormais officielle ! Même si les inconditionnels se concentrent actuellement sur les quarts de finale de Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a créé la surprise. La direction de l’OM a dévoilé son nouveau logo.

Lire aussi : Mercato OM : Benatia négocie un deal incroyable en Espagne

Cette nouvelle identité visuelle vise à instaurer un langage universel, capable de connecter les fans du monde entier. « Une nouvelle empreinte pour le club qui permettra d’être encore plus remarquée », peut-on lire dans le communiqué. Ce blason est loin d’etre une simple retouche graphique.

𝐏𝐞𝐧𝐬𝐞́ 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞,

𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥’𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞,

𝐜𝐨𝐧𝐜̧𝐮 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬. pic.twitter.com/kPaqEJo7Q8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 8, 2026

Une nouvelle ère démarre à Marseille

Il s’appuie sur une structure géométrique apportant force et lisibilité. Au centre, le fameux « M » gagne en liberté. Il symbolise clairement les éléments indissociables de la cité phocéenne : « la vivacité de l’eau, la liberté du vent et le feu » intérieur qui anime le public du Vélodrome.

Lire la suite sur l’OM :

Frayeur à l’OM : Habib Beye frappé par un drame !

À voir

PSG – Liverpool : Les compos, Slot surprend tout le monde !

Catastrophe à l’OM : Habib Beye fait une grosse victime !

Avec ce nouvel emblème, la direction de l’OM espère projeter une image vibrante à l’international. Ce changement devra affronter le jugement des fidèles du Vélodrome. Les critiques fusent sur la toile, même si l’Olympique de Marseille entame une nouvelle ère.