OM : C’est officiel, une arrivée historique secoue Marseille !

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Quarante-huit heures avant le choc contre Metz, la direction de l’OM a fait une grande annonce. Elle vient de dévoiler son tout nouveau logo, très attendu par les supporters.
OM : Un nouveau blason pour conquérir le monde
La rumeur circulait depuis plusieurs mois, elle est désormais officielle ! Même si les inconditionnels se concentrent actuellement sur les quarts de finale de Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a créé la surprise. La direction de l’OM a dévoilé son nouveau logo.
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Cette nouvelle identité visuelle vise à instaurer un langage universel, capable de connecter les fans du monde entier. « Une nouvelle empreinte pour le club qui permettra d’être encore plus remarquée », peut-on lire dans le communiqué. Ce blason est loin d’etre une simple retouche graphique.
Une nouvelle ère démarre à Marseille
Il s’appuie sur une structure géométrique apportant force et lisibilité. Au centre, le fameux « M » gagne en liberté. Il symbolise clairement les éléments indissociables de la cité phocéenne : « la vivacité de l’eau, la liberté du vent et le feu » intérieur qui anime le public du Vélodrome.
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Avec ce nouvel emblème, la direction de l’OM espère projeter une image vibrante à l’international. Ce changement devra affronter le jugement des fidèles du Vélodrome. Les critiques fusent sur la toile, même si l’Olympique de Marseille entame une nouvelle ère.