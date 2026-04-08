Mercato RC Strasbourg : Une offre folle tombe pour Moreira !

Chelsea envisage d’activer la clause de rachat de Diego Moreira. L’ailier belge du RC Strasbourg impressionne.

Mercato RC Strasbourg : Diego Moreira vers la Premier League ?

Depuis son arrivée au RC Strasbourg, Diego Moreira s’épanouit pleinement en Alsace. Recruté à l’été 2024, le jeune ailier n’occupait alors qu’une place secondaire dans les projets de Chelsea. En deux ans, le joueur de 21 ans est devenu un acteur majeur du championnat français.

Sa valeur marchande explose. On l’estime entre 30 et 40 millions d’euros. Cette progression fulgurante valide l’intuition des dirigeants londoniens lors de la signature de son contrat. Une clause de rachat sécurise l’avenir du joueur pour Chelsea.

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Selon Sky Sport Allemagne, le club londonien peut activer cette option à un prix préférentiel. Cela leur permet de dicter le destin de l’ailier sans craindre la concurrence. Deux options s’offrent à eux : réintégrer Moreira pour renforcer l’attaque ou le revendre immédiatement afin de toucher le jackpot.

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Cette situation attire les grands d’Europe. Le Borussia Dortmund figure parmi les courtisans les plus déterminés. Le club de la Ruhr apprécie ce profil créatif, jugé idéal pour l’intensité de la Bundesliga. Toutefois, la clause de Chelsea bloque les négociations directes avec Strasbourg. Le club anglais reste le seul maître du jeu. À tout moment, Chelsea peut intervenir pour reprendre la main sur ce dossier.