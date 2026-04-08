ASSE : Gigantesque mobilisation pour sauver GA92 et MF91

Menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur, les Green Angels 92 et Magic Fans 91 de l’ASSE bénéficient du soutien des élus et politiques de la Loire, ainsi que des dizaines d’associations et groupes de supporters.

ASSE : Dissolution des GA92 et MF91, rendez-vous crucial le 13 avril

Les Green Angels 92 et les Magic Fans 91, et aussi le président de l’ASSE, Ivan Gazidis, seront entendus, le lundi 13 avril, par Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Cela dans le cadre d’une procédure de dissolution visant les deux groupes ultras de supporters du club stéphanois.

Cette procédure fait suite à la bagarre entre les groupes stéphanois et les supporters de Grenoble Foot, avant le match de la 27e journée, le 14 mars dernier au stade des Alpes.

Une marche à Saint-Etienne pour soutenir le peuple vert et dénoncer la dissolution

À quelques jours du rendez-vous crucial pour le peuple vert, la mobilisation grandit autour du club, afin de dénoncer l’initiative du nouveau ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez. Une grande marche pour soutenir et défendre la cause des supporters de l’AS Saint-Etienne est prévue samedi prochain, peu avant la rencontre avec l’USL Dunkerque à Geoffroy-Guichard.

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D’après les informations de L’Équipe, les autorités politiques de la Loire, sénateurs et députés « tous partis confondus », ainsi que le nouveau maire de la Saint-Étienne (Régis Juanico), soutiennent les deux groupes ultras de l’ASSE.

Une lettre de 3 pages adressée à Laurent Nuñez

Dans une lettre commune, ils ont écrit à Laurent Nuñez, en fin de semaine dernière. « Si nous redisons sans la moindre ambiguïté notre engagement total pour éradiquer la violence dans et aux abords des stades, nous ne pouvons que nous étonner d’une telle précipitation, à l’heure où notre pays est confronté à des tensions internationales majeures et des enjeux de sécurité intérieure bien plus lourds que les questions liées au supportérisme », a rapporté le quotidien sportif, évoquant « une missive de trois pages ».

« Nous attirons solennellement votre attention sur les risques juridiques, institutionnels et opérationnels que présenterait la dissolution administrative des groupes visés, sur les effets contre-productifs en matière d’ordre public, sur les dangers de la perte d’interlocuteurs indispensables à la sécurité ainsi que sur le risque élevé de contentieux », ont souligné les onze signataires de la lettre.

Des signataires souhaitent être entendus aussi

Ces derniers souhaitent aussi être entendus par la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, dans la procédure initiée par le ministère de l’Intérieur.

Les soutiens aux GA92 et MF91, dont le sénateur Pierre-Jean Rochette (groupe indépendant) ou encore le député Pierrick Courbon (PS), sont pour « des règles claires et des sanctions individualisées ». Or, sur le dossier des supporters de l’ASSE, « ça semble être un peu à la tête du client ».

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Par ailleurs, « 62 associations de supporters, via l’Association nationale des supporters (ANS), ont aussi apporté leur soutien aux Greens Angels et Magic Fans, comme le souligne la source. Leur slogan ? « Notre passion ne se dissout pas ».