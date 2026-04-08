Mercato : C’est officiel, le PSG écoeure salement le Barça !

Six mois après l’affaire Dro Fernandez, le PSG serait sur le point d’infliger un autre coup dur au Barça sur le marché des transferts. Attendue en Catalogne, un crack africain aurait finalement fait le choix du club de la capitale.

Mercato PSG : Africa Football Academy confirme pour Aboubacar Maiga

Résolument tourné vers le recrutement de jeunes talents prometteurs, le PSG serait plus que jamais sur le point d’arracher une cible de premier choix des mains du FC Barcelone. En effet, selon les dernières informations du site Africa Foot, Aboubacar Maiga pourrait bientôt devenir un joueur de Luis Enrique.

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Kassoum Coulibaly, le président d’honneur d’Africa Football Academy, a en effet confirmé ces dernières heures que le milieu offensif de 16 ans était proche de s’engager avec le Champion de France et d’Europe en titre.

« Effectivement, Aboubacar Maiga se trouve actuellement en essai au PSG. Ils l’ont repéré lors du tournoi du Next Given African Cup à Abidjan, en Côte d’Ivoire. On m’a appelé pour m’informer que le Paris Saint-Germain avait vu le joueur et qu’il était très intéressé par son profil.

J’ai discuté avec les responsables de l’académie et j’ai donné mon feu vert. Ils ont envoyé les documents au consulat de France à Bamako pour l’obtention du visa. Les choses sont allées très vite. Il est actuellement en essai, un test qui pourrait aboutir à un contrat si tout se passe bien », a confié le patron d’Africa Football Academy.

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Le FC Barcelone pensait tenir la corde, mais le PSG aurait finalement rebattu les cartes. Le journal espagnol Sport indique que les Blaugranas avaient pris de l’avance après un essai concluant, mais le club de Nasser Al-Khelaïfi est désormais devant pour arracher la signature du phénomène Maiga.

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Doté d’un profil technique et d’une belle vision de jeu, Maiga est devenu une priorité pour le PSG, qui l’a récemment testé contre le Bayer Leverkusen. En cas de signature, l’enfant de Bamako tentera d’abord de s’imposer au sein des équipes de jeunes avant d’être intégré dans le groupe professionnel de Luis Enrique.