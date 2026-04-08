ASSE : Un retour inattendu en vue, mais sur un air d’adieu

L’ASSE est privée des services de Florian Tardieu depuis plus d’un mois. Il est touché au mollet et ne rejouera peut-être plus cette saison. Il a pourtant repris le footing et souhaite revenir avant la fin de la saison. Pour certainement faire ses adieux au club.

ASSE : Florian Tardieu a repris la course

Souffrant du mollet et absent de l’équipe de l’ASSE depuis fin février, Florian Tardieu s’active pour son retour. Il a repris la course, comme confirmé par les images postées sur le site internet officiel des Verts, ce mercredi. Il espère rejouer avant la fin de saison régulière, fixée au 9 mai 2026.

Le milieu de terrain de Saint-Etienne n’est pas certain de pouvoir rejouer

Dans l’Inside publié sur la chaîne YouTube du club, mardi, le milieu de terrain avait affiché sa détermination à contribuer au retour de l’équipe stéphanois en Ligue 1. Deuxième au classement de la Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est provisoirement admis en Ligue 1. Pour confirmer son retour dans l’élite, elle doit remporter les cinq derniers matchs décisifs de la saison, dont la confrontation directe avec l’ES Troyes AC, l’actuel leader.

A un mois de la fin du championnat, Florian Tardieu n’est pas certain de pouvoir rejouer avec les Verts. “On essaie de revenir au plus vite, mais ça prend du temps. […]. D’après l’avis médical, il ne faut pas prendre de risques […]. Maintenant, nous sommes revenus de la trêve internationale pour le sprint final avec les copains. On va les accompagner, même si ça sera en dehors des terrains peut-être […]”, a-t-il annoncé.

Tardieu aura-t-il l’occasion de faire ses adieux à l’ASSE ?

Malgré cela, le joueur de 34 ans compte bien mettre les bouchées doubles pour se remettre au plus vite, afin de faire ses adieux à l’ASSE, probablement lors de la dernière journée, car il est en fin de contrat. Touché au mollet depuis plusieurs semaines, il ne s’agira pas pour lui de revenir sur le terrain pour aller chercher des points dans le sprint final.

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Philippe Montanier devrait plutôt lui accorder quelques minutes, afin de lui permettre de dire au revoir au club qu’il quittera définitivement à issue de la saison, et de rendre hommage au peuple vert. Pour ce faire, il faudra que les Verts aient validé leur billet-retour en Ligue 1, avant l’ultime journée de Ligue 2.