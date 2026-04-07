OL : Un déclin prévisible avec un effectif sans profondeur

L’OL est en chute libre en Ligue 1 alors que le championnat est dans phase décisive. Après 13 victoires consécutives, l’équipe de Paulo Fonseca est sur une série de 9 matchs sans succès. Un scénario qui était pourtant prévisible, selon Samuel Umtiti.

L’OL en chute libre : De 13 victoires d’affilée à 9 matchs consécutifs sans succès

Troisième au classement de la Ligue 1 grâce une longue série de 7 victoires consécutives, l’OL a perdu sa place sur le podium, en entrant dans une spirale négative. Lyon n’a plus gagné de match depuis la mi-février. Il est sur une série négative de 3 défaites et 3 nuls en championnat.

En raison de cette contre-performance, il a glissé à la 6e place, à 6 journées de la fin de la saison. Il a également été éliminé en quarts de finale de la coupe de France et en huitième de finale de la Ligue Europa, dans cette période délicate.

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Cela fait donc 5 défaites et 4 nuls en 9 matchs toutes compétitions confondues. Une série inattendue, surtout que l’Olympique Lyonnais avait réalisé presque un record de 13 victoires d’affilée, toutes compétitions confondues, du 11 décembre 2025 au 15 février 2026.

Umtiti voit un effectif peu étoffé qui s’est effondré physiquement et mentalement

Cependant, Samuel Umtiti avait vu venir ce déclin. Il constate que Paulo Fonseca n’avait pas la profondeur de banc nécessaire pour tenir le coup au moment où son équipe était épuisée par l’enchaînement les matchs (Coupe de France, Ligue Europa et Ligue 1) ou décimée par les blessures.

« Tout le monde a vu Lyon très beau, avec des objectifs énormes. Certes, c’est bien de rêver, mais il fallait rester lucide […]. Avec un effectif pas très étoffé, c’était une performance que personne n’attendait, même eux. Sauf que physiquement et mentalement, cette saison est délicate. Ils surfaient sur une confiance et de l’efficacité, mais dès que tu perds ça, on savait que ce serait plus compliqué d’obtenir des résultats », a-t-il commenté sur RMC.

« Ils se sont positionnés sur la 3e place du podium, tandis qu’avant, il n’y avait pas cette pression. Mentalement, c’est devenu différent après cette dynamique-là (les 13 victoires). Ça bouleverse beaucoup de choses, car tout ce qui se passait était du bonus », estime l’ancien défenseur de l’OL.

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Pour espérer atteindre leur objectif en cette fin de saison, les Gones n’ont plus droit à la défaite. Ils doivent remporter les 6 derniers matchs du championnat, tout en espérant des faux pas de leurs concurrents directs, classés devant eux : Lens, Lille, Marseille et Monaco. Une mission qui s’annonce compliquée pour un groupe dont le mental a pris un sérieux coup.