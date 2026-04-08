Alerte rouge à l’OM : Frank McCourt obligé de réagir !

L’OM fait face à un gouffre financier sans précédent. Le dernier rapport de la DNCG révèle un déficit inquiétant, forçant Frank McCourt à réagir.

La DNCG alerte, l’OM face à un gouffre financier sans précédent

Douche froide pour l’Olympique de Marseille ! La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a publié ce mercredi les bilans des clubs français pour la saison dernière. Et concernant l’OM, les chiffres sont inquiétants. Le club phocéen affiche un déficit de 105 millions d’euros pour l’année passée.

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Il s’agit du plus grand gouffre financier jamais observé sous l’ère Frank McCourt. Plusieurs facteurs expliquent cette perte énorme. L’absence de l’OM à une compétition européenne durant la période analysée a entraîné une chute drastique des recettes de « 34 % ». La crise des droits TV en France a aussi pesé sur les finances. Le club phocéen n’ayant perçu que 31,9 millions d’euros.

Frank McCourt sous une énorme pression

La billetterie et le sponsoring ont généré respectivement 30,3 millions et 71,7 millions d’euros. Ces flux de trésorerie sont insuffisants pour assurer le train de vie de l’OM. Tandis que la masse salariale a augmenté de 3 % pour atteindre « 153,6 millions d’euros ».

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L’inquiétude provient donc autour de ce déficit énorme. Ce déséquilibre rend l’Olympique de Marseille dépendante des moyens de Frank McCourt. Le milliardaire américain a massivement investi dans le club. Il exige désormais que son OM se qualifie chaque année pour la Ligue des Champions. Cet objectif sportif apparait comme une nécessité pour la survie économique du club.