PSG : Deux arrivées annoncées juste avant Liverpool !

Le PSG continue de faire vibrer ses nombreux supporters. Et à quelques heures du choc contre Liverpool en quart de finale de Ligue des champions, des images de deux futurs maillots du Paris Saint-Germain ont fuité.

Le PSG fait un saut dans le futur avec deux nouveaux maillots

Le Paris Saint-Germain tentera de battre ce mercredi soir le Liverpool en quart de finale aller de Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique se concentrent sur cette rencontre à domicile. Cela n’empêche pas cependant le marketing de prendre de l’avance.

Lire aussi : Mercato : Avant Liverpool, le PSG acte un renfort surprise

Le site spécialisé Opaleak, qui a eu accès à un croquis de Nike, a en effet dévoilé deux maillots du PSG pour la saison prochaine. La première tunique marque un retour aux sources avec le célèbre design Hechter. On y retrouvera la large bande rouge au centre, avec une nuance de bleu nettement plus claire que les éditions précédentes.

Un choix rappelant les débuts de l’ère QSI à Paris

Petite révolution visuelle ? Les logos du PSG et de l’équipementier seront alignés verticalement au centre de la poitrine. Ce choix audacieux rappelle la saison 2011/2012, marquée par l’ère QSI. Le sponsor Qatar Airways s’intégrera sobrement en blanc au cœur de la bande centrale.

🚨 Les maillots Home et Away pour la saison 26/27 ! ❤️💙 (🎨 @ElenPsg) pic.twitter.com/oyEL6CFRRd — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) April 8, 2026

Lire la suite sur le PSG :

Mercato : C’est confirmé, le PSG dégaine une offre pour un Marocain

À voir

Mercato FC Nantes : Kita a un plan dingue en cas de maintien

Mercato PSG : Un crack de Bruges attendu à Paris cet été ?

Le maillot extérieur du PSG connaitra aussi quelques changements. L’hommage à la Tour Eiffel laissera place à une base blanche épurée, de fines rayures verticales rouges et bleues offrant un effet dégradé.