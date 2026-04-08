Alerte OM : Leonardo Balerdi proche d’un record terrifiant

Avant le choc OM-Metz, Leonardo Balerdi se retrouve dans l’œil du cyclone. Le défenseur argentin est en passe de détenir un triste record à l’Olympique de Marseille.

Leonardo Balerdi en passe de devenir le joueur le plus sanctionné de l’OM

Longtemps incompris et décrié, Leonardo Balerdi a bien connu des montages russes à l’Olympique de Marseille. Malgré les multiples insultes, le défenseur argentin n’a jamais baissé les bras. Et il est au fur et à mesure devenu l’un des piliers de la défense olympienne. Sauf que sa saison est loin d’être rassurante.

Leonardo Balerdi est retombé dans ses travers. Ses boudes commises en 30 rencontres disputées durant cet exercice hantent encore de nombreux supporters de l’OM. Ceux-ci le considèrent comme un capitaine incontrôlable, avec un style de jeu ultra-agressif.

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L’attitude du compatriote de Lionel Messi pèse lourd visiblement dans les registres de discipline de la Ligue 1. Ce vendredi face à Metz, il pourrait même entrer dans les annales de l’OM par la petite porte. Ouest France rapporte que le défenseur de 27 ans en est à 56 cartons reçus sous les couleurs marseillaises.

Seul Bernard Casoni fait mieux

Leonardo Balerdi vient de dépasser Lorik Cana, une autre figure emblématique de l’OM dans ce domaine. Un seul nom se dresse devant lui : celui de Bernard Casoni. La légende marseillaise détient le record absolu avec 57 sanctions. L’Argentin est désormais à deux unités de ce record terrifiant.

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Il pourrait donc devenir de joueur le plus sanctionné de l’histoire de l’Olympique de Marseille dès ce week-end. Le match OM-Metz de ce vendredi soir au stade Vélodrome sera suivi de très près.