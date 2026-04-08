Mercato FC Nantes : Kita a un plan dingue en cas de maintien

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita va sauver un indésirable de l’OM en cas de maintien du club dans l’élite à la fin de cette saison.

Mercato : Neal Maupay vers le FC Nantes ?

C’est terminé pour Neal Maupay en Espagne. Prêté au FC Séville par l’Olympique de Marseille avec une option d’achat fixée à 6 millions d’euros, l’attaquant de 29 ans ne convainc plus. Le club andalou, confronté à des difficultés financières, ne devrait pas lever l’option en fin de saison. Un retour en France se dessine, avec le FC Nantes comme potentielle destination.

Maupay avait pourtant réussi ses débuts. Dès son premier match en Liga, il marquait un but superbe face à Majorque. Titulaire régulier sous les ordres de Mathias Almeyda, le Français a fini par perdre sa dynamique. Le remplacement de l’entraîneur par Luis Garcia Plaza en mars dernier a scellé son sort. Son temps de jeu est réduit. Avec un seul but au compteur depuis cet hiver, son bilan reste trop maigre pour Séville.

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Marseille ne compte plus sur lui. Son contrat se termine en juin 2028, une échéance proche qui pousse l’OM à agir. Le club phocéen traverse un sale temps avec le renouvellement de sa direction. Malgré cela, une réintégration de l’ancien buteur de Brighton paraît exclue.

La priorité marseillaise est de vendre définitivement le joueur cet été pour éviter de gérer à nouveau son cas l’an prochain. La Ligue 1 pourrait lui offrir une porte de sortie. Selon la presse française, le FC Nantes s’intéresse de près au profil du joueur. Un prêt ou un transfert est envisageable chez les Canaris, mais à une condition : le maintien en première division.

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Actuellement en difficulté au classement, les hommes de Vahid Halilhodžić doivent impérativement sauver leur place dans l’élite pour espérer avoir ce renfort. On ignore pour le moment si Marseille et Nantes trouveront un terrain d’entente financier. Si la piste nantaise échoue, Maupay pourrait encore attirer l’attention de clubs de bas de tableau en Espagne, séduits par son expérience malgré son faible temps de jeu.