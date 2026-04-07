Catastrophe à l’OM : Habib Beye fait une grosse victime !

Habib Beye commence à agacer les fans de l’OM. Non seulement pour le manque de résultats, mais aussi pour la gestion de certains cadres du vestiaire. Le cas Pierre-Emerick Aubameyang interpelle.

OM : Aubameyang en difficulté sous Habib Beye

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate, marquée par deux défaites consécutives. Une telle situation suscite de vives critiques à l’égard de l’entraîneur. Habib Beye est considéré comme le principal fautif. Au point où son départ est réclamé par certains supporters.

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Il faut dire que le système de jeu mis en place par Habib Beye ne porte pas vraiment ses fruits. Son bilan comptable à l’OM est de 3 défaites en 7 matchs, ponctué par une brutale élimination contre Toulouse en Coupe de France. Ses choix tactiques sont de plus en plus remis en cause. La principale victime de ce marasme n’est autre que Pierre-Emerick Aubameyang.

Un malaise plus profond à l’Olympique de Marseille

Autrefois décisif avec l’OM, l’international gabonais traverse une période de disette. Jérôme Rothen dresse alors un constat est sans appel. Le buteur de 36 ans n’est plus que l’ombre de lui-même depuis l’arrivée du nouvel entraîneur marseillais. « Depuis qu’Habib Beye est arrivé, Aubameyang, c’est le néant », a-t-il martèle sur RMC.

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Le malaise ne s’arrête par là. L’ancien milieu du PSG pointe également une erreur de casting lors des derniers mercatos. Quinten Timber émerge comme l’une des rares satisfactions, tandis que le reste des recrues est « moyen ». L’OM devra vite régler cette anomalie.