Mercato OM : Benatia négocie un deal incroyable en Espagne  

Dani Olmo joue peu au FC Barcelone. Cette situation attire les regards. Parmi les prétendants, l’OM est chaud pour accueillir l’international espagnol.

Mercato OM : Benatia fait des yeux doux à un buteur du FC Barcelone

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia veut piocher au Barça cet été. Dani Olmo est sur la short-list du club phocéen. L’attaque barcelonaise effraie l’Europe. Mais on oublie certains joueurs qui construisent le jeu. C’est le cas de Dani Olmo. Or, ses statistiques sont solides. Le milieu de 27 ans totalise 7 buts et 7 passes décisives en Liga cette saison.

Olmo partage son temps de jeu avec Fermin Lopez, son principal concurrent au poste de milieu offensif. Cette rotation régulière engendre une frustration. Son agent reçoit actuellement de nombreuses propositions, notamment en provenance du championnat de France. Marseille est l’un des sérieux prétendants.

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Le quotidien catalan Sport confirme l’intérêt de plusieurs clubs français. Si Monaco observe la situation, l’OM semble le plus déterminé. Néanmoins, attirer Olmo reste une mission périlleuse. Une qualification pour la Ligue des Champions sera indispensable pour convaincre le joueur.

Les pensionnaires du Vélodrome devront également faire face à une rude concurrence. Arsenal, en Premier League, représente une concurrence sérieuse et fortunée. De plus, le lien affectif entre Olmo et le Barça est puissant.

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Formé à la Masia, le joueur a longuement voyagé, de Zagreb à Leipzig, avant de retrouver ses racines catalanes. Son attachement au maillot blaugrana est tel qu’il a récemment décliné une offre colossale venant d’Arabie Saoudite. Le club d’Al-Qadisiyah lui proposait pourtant un salaire annuel net de 9,5 millions d’euros sur quatre ans. Dani Olmo a préféré la passion de la Liga aux millions du Golfe.