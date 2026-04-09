PSG : Une information explosive tombe sur Fabian Ruiz !

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, sait montrer optimiste pour un retour à la compétition de son joueur Fabian Ruiz, lors de sa conférence de presse de mardi après-midi. Mais le journaliste Loïc Tanzi a livré une info-choc sur la situation actuelle du milieu de terrain espagnol des Rouge et Bleu.

Fabian Ruiz « ne veut pas jouer » selon Loïc Tanzi

Interrogé sur Fabian Ruiz et le fait que le joueur de 29 ans puisse encore avoir de mauvaises sensations, plus de trois mois après sa blessure au genou, Luis Enrique s’est voulu plutôt rassurant, mais s’est bien gardé d’évoquer une date de retour.

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« Il n’a encore pas fait un entraînement avec le groupe, comment va-t-il jouer ? Il a beaucoup amélioré (sa condition). On parle presque tous les jours et il s’est beaucoup amélioré. Nous sommes très contents parce qu’il semble être sur le bon chemin, mais il reste encore un petit peu (de chemin à faire) », a déclaré le technicien espagnol avant la presse.

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Touché au gauche le 20 janvier passé à Lisbonne contre le Sporting en Ligue des Champions, l’ancien milieu défensif du Napoli n’a pas rejoué depuis cette date. Et alors que cette absence commence à s’éterniser, Loïc Tanzi a fait une révélation effroyable sur l’état d’esprit de Fabian Ruiz. Spécialiste du PSG, le journaliste a rapporté que le numéro 8 parisien avait toujours de mauvaises sensations et que c’est lui qui freinait son retour.

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« Il dit et répète que tant qu’il a mal, tant qu’il a des douleurs, il ne veut pas jouer, il ne veut même pas s’entraîner. On pensait la semaine dernière qu’il allait revenir dans le groupe contre Toulouse pour rejouer ensuite contre Liverpool, cela n’a pas été le cas. Luis Enrique dit que tout le monde est content, lui l’est peut-être, mais au club, il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu’ils se posent des questions », a expliqué Tanzi sur le plateau de L’Équipe TV sur la situation du joueur du Paris SG.

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Reste à voir si Fabian Ruiz se sentira mieux pour le voyage à Liverpool dans une semaine, à l’occasion des quarts de finale retour de la Ligue des Champions.