OM : Confirmé ! Accord imminent pour un grand changement au Vélodrome

‎Le Stade Vélodrome de l’OM s’apprête à tourner une page majeure de son histoire. Après dix ans de partenariat avec Orange, un nouveau nom pourrait bientôt s’afficher sur l’enceinte mythique de Marseille.

‎OM : CMA CGM en pole pour le naming du Vélodrome

‎Depuis 2016, l’Orange Vélodrome s’est inscrit dans le paysage sportif français comme un symbole de visibilité pour les marques. Mais l’ère Orange touche à sa fin, ouvrant la voie à une nouvelle étape. Selon des sources proches du club, dont l’Insider Jerome Choquet, CMA CGM, déjà partenaire majeur de l’OM, pourrait devenir le prochain sponsor titre.

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‎L’intérêt est stratégique : la firme maritime vise à associer son image à celle d’un club au rayonnement international. Pour l’OM, c’est une opportunité de renforcer ses revenus et de rivaliser avec les grands stades européens en matière de contrats de naming, là où le Camp Nou touche 20 millions d’euros par an, contre 2 millions pour l’ancien contrat.

⚪🔵🛑🛑 PARTENAIRE STADE ça approche…🏟️💵↗️ pic.twitter.com/9B1Ey91in8 — Jerome Choquet (@ompassion1986) April 8, 2026

‎Une nouvelle identité pour le Vélodrome ?

‎La perspective de voir le Vélodrome rebaptisé CMA CGM Vélodrome suscite déjà débats et curiosité. Pour les supporters, c’est un changement culturel autant que commercial. La marque, désormais visible sur les maillots depuis 2023 et jusqu’en 2028, pourrait franchir un cap supplémentaire en s’affichant sur la façade du stade.

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‎L’opération ne serait pas qu’un simple logo : elle résonne comme un signe de l’ambition retrouvée de l’OM sur et en dehors du terrain. Dans un contexte où chaque euro compte pour renforcer l’effectif et moderniser l’enceinte, le naming devient un levier indispensable, mêlant marketing, visibilité et prestige.

‎Impact financier et stratégique pour l’OM

‎Si l’accord se concrétise, l’OM pourrait multiplier par plusieurs ses revenus annuels liés au naming. Au-delà de l’aspect économique, c’est aussi une projection internationale. CMA CGM, géant du transport maritime, offre une vitrine mondiale au club marseillais, qui cherche à s’imposer comme un acteur incontournable sur la scène européenne.

‎En parallèle, le partenariat consolide la relation entre le club et son sponsor historique. Déjà visible sur les maillots, CMA CGM renforcerait sa présence globale, donnant au Vélodrome un visage résolument moderne et connecté à l’économie globale, tout en respectant l’identité du club et de ses supporters.

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‎Marseille se prépare donc à un tournant symbolique : un stade iconique qui change de nom, mais qui conserve son ADN. Si CMA CGM s’affiche officiellement, l’histoire retiendra ce moment comme le passage à une nouvelle ère, où stratégie financière et rayonnement sportif se rejoignent.