PSG : Déjà une bonne nouvelle pour le voyage à Liverpool !

Dans une semaine, le PSG se déplacera à Anfield pour affronter Liverpool en quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut déjà être assuré d’un retour dans son groupe.

PSG : Bradley Barcola prêt pour le retour contre Liverpool

Très bonne nouvelle pour le Paris SG de Luis Enrique. Vainqueur du match aller (2-0) ce mardi soir au Parc des Princes, le club parisien va se déplacer en Angleterre dans une semaine avec le plein de confiance et un retour de taille dans son secteur offensif.

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De retour à l’entraînement collectif le lundi, Bradley Barcola a participé normalement à la séance de mardi, mais n’a pas été retenu dans le groupe pour affronter Liverpool ce mercredi soir, à l’occasion des quarts de finale retour de la Ligue des Champions.

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Mais selon les informations du quotidien L’Équipe, l’international français pourrait bien tenir sa place à Anfield la semaine prochaine. « Bradley Barcola a repris l’entraînement collectif ce lundi en partie, puis mardi sur une séance complète. Il n’est pas apparu gêné et est sur la bonne voie, mais c’est encore trop tôt pour reprendre la compétition, surtout pour un match de cette intensité.

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Au moment de son entorse ligamentaire à la cheville droite, le 17 mars, le club avait communiqué sur une absence de « plusieurs semaines » et on évaluait son indisponibilité à trois semaines/un mois », écrit le journaliste José Barroso avant de poursuivre.

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« Depuis la série de blessures du début de saison, le staff se montre encore plus prudent au moment de revenir en match. Le Lens-PSG initialement prévu le week-end prochain aurait pu être l’occasion de lui donner quelques minutes de jeu. Luis Enrique n’en aura pas l’opportunité du fait du report du match. Tout ça pour dire que voir Barcola à Anfield n’est pas impossible, mais il ne serait pas dans les meilleures dispositions », ajoute le spécialiste du média sportif.