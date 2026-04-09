‎PSG-Liverpool : L’avertissement implacable de Luis Enrique !

‎‎Luis Enrique a savouré la victoire solide du PSG contre Liverpool en quart de finale aller de Ligue des Champions, mais son discours n’a rien d’un triomphe. Derrière le sourire maîtrisé, l’entraîneur espagnol annonce un retour difficile à Anfield et promet un combat où Paris devra prouver qu’il a enfin le cuir des grandes équipes.

‎‎Le PSG dompte Liverpool, mais reste lucide

‎Le PSG a plié Liverpool avec une autorité rare (2-0), en offrant au Parc des Princes une soirée de maîtrise qui rappelle les grandes heures européennes. Doué et Kvaratskhelia, déjà buteurs lors du quart 2023, ont encore frappé, pour guider Paris vers une avance logique. Mais Luis Enrique, lui, reste de marbre.

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‎Car l’Espagnol connaît trop bien les pièges de la Ligue des champions pour fanfaronner. « On a fait un très bon match… On a mérité ce résultat », admet-il, avant de regretter avec un humour discret que « c’est dommage… on aurait pu marquer encore plus ».

‎Anfield, la tempête annoncée pour le paris SG

‎Là où d’autres verraient une double assurance, Luis Enrique voit un rappel à l’ordre. « Il n’y a pas de différence de niveau entre les deux équipes… Ce sera très difficile à Anfield. On va souffrir là-bas », confie-t-il, presque en expert du théâtre anglais qu’il connaît “comme joueur et entraîneur”.

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‎Cette lucidité tranche avec l’euphorie parisienne. Le technicien défend une idée simple : pas question d’aller défendre son avance. « Rien ne changera notre mentalité… On ira pour gagner », prévient-il. Un message fort, presque pédagogique, envoyé à un groupe parfois friable émotionnellement.

‎Un avertissement stratégique

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‎L’enjeu dépasse le simple quart de finale : c’est un test de maturité. Luis Enrique sait que pour devenir un cador européen durable, Paris doit maîtriser les nuits anglaises, pas les subir. Son discours, volontairement strict, prépare mentalement son vestiaire. Le PSG est-il prêt pour Anfield ? Ce 2-0 peut être l’acte fondateur si le groupe répond présent dans la tempête d’Anfield qui les attend dans une semaine.