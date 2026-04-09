Mercato PSG : C’est confirmé, un milieu offensif proche de signer

Le PSG voit la concurrence s’intensifier pour l’une de ses cibles prioritaires. Newcastle United et Aston Villa convoitent désormais le jeune prodige portugais que le club parisien surveillait déjà de près.

Mercato : Newcastle et Aston Villa s’immiscent dans un dossier du PSG

Pas de repos pour les dirigeants du PSG lors du prochain mercato estival. Certains secteurs de l’équipe de Luis Enrique sont à renforcer. Le trio Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz brille par sa solidité. Pourtant, la direction parisienne cherche encore à muscler son milieu de terrain. C’est dans cette optique que les recruteurs de la capitale ont jeté leur dévolu sur un espoir lusitanien.

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Le jeune meneur de jeu se nomme Mateus Fernandes. Ce Portugais séduit l’Angleterre. Le talent du milieu de terrain attise les convoitises des géants britanniques. D’après les informations de Transferfeed, Newcastle et Aston Villa surveillent très attentivement ses performances. Cette saison, il a disputé 29 matchs de Premier League. Bilan : 3 buts et 3 passes décisives. Sur Transfertmarkt, il vaut 35 millions d’euros.

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Le joueur attire aussi Manchester City et Arsenal. La bataille s’annonce rude. Pour le Paris SG, l’opération devient complexe car West Ham ne souhaite pas vendre son joyau immédiatement. Les dirigeants des Hammers préfèrent attendre que sa valeur marchande, déjà en forte hausse, explose sur le marché des transferts. La concurrence fait grimper les prix. Mateus Fernandes, quant à lui, est chaud pour poser ses valises à Paris.