‎Mercato OM : Un départ réclamé en direct à Marseille

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A l’OM, on s’attend à des départs lors du prochain mercato d’été. Parmi les départs très attendus, un nom fait l’actualité ces derniers jours. Il s’agit de Benjamin Pavard.
La fracture sportive éclate au grand jour à l’OM
L’onde de choc est venue du micro de Rothen s’enflamme. Éric Di Meco, rarement avare d’un avis tranché, a balayé tout suspense concernant l’avenir de Benjamin Pavard : « C’est une blague, cette question de le garder ? », s’est-il interrogé. L’ancien latéral, fin observateur du vestiaire marseillais, n’a pas mâché ses mots. « Il commet une ou deux erreurs par match… Il faut que ça s’arrête avec l’OM », a-t-il insisté.
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Dans le sillage de cette sortie, une autre voix s’est ajoutée, tout aussi expérimentée : celle de Jérémy Mathieu. Au micro de Football Club de Marseille, l’ex-Barcelonais a mis le doigt sur un malaise plus profond : « Sûrement que la pression est trop forte pour lui… Les joueurs prêtés, parfois, ils s’en foutent parce qu’ils partent après ».
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Ce constat questionne l’implication réelle du champion du monde 2018 dans un environnement où la moindre erreur se paie cash. À l’Olympique de Marseille, club où le souffle populaire pousse autant qu’il écrase, le prêt de Pavard semble de plus en plus voué à s’achever dans la discrétion.
Mercato OM : Marseille face à un choix crucial pour pavard
L’enjeu dépasse le simple cas Pavard : il touche à la gouvernance sportive et à la capacité de l’Olympique de Marseille à trancher lucidement, loin de l’émotion et du prestige. L’option d’achat de 15 M€ apparaît désormais difficile à défendre.
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Une grosse nouvelle officialisée… et ça fait jaser à Marseille
En interne, la réflexion est lancée : faut-il assumer un flop coûteux ou admettre une erreur et reconstruire ? Une certitude domine : dans un mercato où la marge est étroite, Marseille joue bien plus que le futur d’un défenseur. Elle joue la cohérence de son projet.