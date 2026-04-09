‎Mercato OM : Un départ réclamé en direct à Marseille

‎A l’OM, on s’attend à des départs lors du prochain mercato d’été. Parmi les départs très attendus, un nom fait l’actualité ces derniers jours. Il s’agit de Benjamin Pavard.

‎‎La fracture sportive éclate au grand jour à l’OM

‎L’onde de choc est venue du micro de Rothen s’enflamme. Éric Di Meco, rarement avare d’un avis tranché, a balayé tout suspense concernant l’avenir de Benjamin Pavard : « C’est une blague, cette question de le garder ? », s’est-il interrogé. ‎L’ancien latéral, fin observateur du vestiaire marseillais, n’a pas mâché ses mots. « Il commet une ou deux erreurs par match… Il faut que ça s’arrête avec l’OM », a-t-il insisté.

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‎Dans le sillage de cette sortie, une autre voix s’est ajoutée, tout aussi expérimentée : celle de Jérémy Mathieu. Au micro de Football Club de Marseille, l’ex-Barcelonais a mis le doigt sur un malaise plus profond : « Sûrement que la pression est trop forte pour lui… Les joueurs prêtés, parfois, ils s’en foutent parce qu’ils partent après ».

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‎Ce constat questionne l’implication réelle du champion du monde 2018 dans un environnement où la moindre erreur se paie cash. À l’Olympique de Marseille, club où le souffle populaire pousse autant qu’il écrase, le prêt de Pavard semble de plus en plus voué à s’achever dans la discrétion.

🗣️ « 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗕𝗟𝗔𝗚𝗨𝗘, 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗘 𝗚𝗔𝗥𝗗𝗘𝗥 ? » 😬



Éric Di Meco ne veut plus de Benjamin Pavard à l'OM 💙🤍



« 𝗟𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝘁 𝗱𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲, 𝗶𝗹 𝗹’𝗮 𝗺𝗲́𝗿𝗶𝘁𝗲́, 𝗲𝘁 𝘀𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘀𝘀𝗶.… pic.twitter.com/a0y1mfopeD — Vibes Foot (@VibesFoot) April 7, 2026

Mercato OM : Marseille face à un choix crucial pour pavard

‎L’enjeu dépasse le simple cas Pavard : il touche à la gouvernance sportive et à la capacité de l’Olympique de Marseille à trancher lucidement, loin de l’émotion et du prestige. L’option d’achat de 15 M€ apparaît désormais difficile à défendre.

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‎En interne, la réflexion est lancée : faut-il assumer un flop coûteux ou admettre une erreur et reconstruire ? Une certitude domine : dans un mercato où la marge est étroite, Marseille joue bien plus que le futur d’un défenseur. Elle joue la cohérence de son projet.