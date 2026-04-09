‎ASSE : 29M€ de perte, alerte rouge à Saint-Étienne !

‎‎Le verdict financier est tombé pour l’ASSE : un trou béant de 29 millions d’euros, symbole d’une saison qui a dérapé bien avant la relégation. Derrière ce chiffre choc, se dessine une Saint-Etienne fragilisée, contrainte désormais de repenser son modèle économique pour éviter que l’alerte rouge ne vire au bleu profond.

‎‎ASSE : Une saison en Ligue 1 qui laisse des traces

‎L’exercice 2024-2025 devait consacrer le retour durable des Verts en Ligue 1. Il n’a finalement livré qu’une addition salée : 29 M€ de pertes, un chiffre rarissime pour un club de cette dimension. L’arrivée de Kilmer Sports avait suscité un vent d’optimisme, mais la réalité économique est venue rappeler sa brutalité. Les revenus, bien que stables, n’ont jamais décollé au niveau attendu pour un club de l’élite.

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‎Derrière l’apparente solidité du projet, un constat s’impose : l’ASSE n’a pas su transformer sa remontée en véritable moteur financier. Geoffroy-Guichard a continué de vibrer, les sponsors ont répondu présents, mais le club est resté dans la moyenne basse de la Ligue 1 en matière de recettes. Une dynamique insuffisante pour soutenir un projet ambitieux.

‎Charges incontrôlables, déficit inévitable

‎C’est du côté des dépenses que l’équilibre a volé en éclats. La masse salariale a explosé de plus de 30 %, conséquence directe d’un recrutement calibré pour se maintenir. Sauf que la performance sportive n’a pas suivi. Les Verts ont dépensé comme un club installé, mais ils ont joué comme un promu en quête de repères.

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‎Le résultat ? 75,8 M€ de charges d’exploitation, un gouffre que même la prudence de la nouvelle direction n’a pas suffi à contenir. L’ASSE a clairement perdu le match de la maîtrise salariale, un duel pourtant vital dans le football moderne.

‎Kilmer Sports face à la réalité économique

‎Pour Kilmer Sports, ce premier bilan a des allures de rappel à l’ordre. Injecter des moyens ne suffit pas lorsqu’un projet sportif manque de cohérence. Le club a misé sur un mercato opportuniste, espérant réaliser des plus-values rapides. Un pari risqué, qui n’a pas payé.

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‎La relégation est venue amplifier ce choc financier : moins de droits TV, moins d’exposition, mais autant de charges… voire plus. La Ligue 2 n’a jamais été tendre avec les clubs à budget lourd, et l’AS Saint-Etienne en fait l’amère expérience.

‎Un modèle à reconstruire d’urgence

‎La réalité est implacable : sans ventes de joueurs, l’ASSE perdrait près de 37 M€. Cette dépendance structurelle au trading, héritage de l’ère précédente, n’est plus tenable à long terme. Kilmer Sports peut encaisser, oui. Mais un grand club ne peut vivre éternellement sous perfusion.

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‎Ivan Gazidis le sait : remonter en Ligue 1 n’est plus une ambition, c’est un impératif économique. Les Verts doivent retrouver une structure salariale saine, valoriser leurs revenus locaux et stabiliser enfin un projet sportif cohérent.