ASSE : Officiel, des sanctions tombent avant Dunkerque !

L’ASSE a à cœur de renouer avec le succès ce samedi face à l’USL Dunkerque. Même si les dernières décisions de la LFP risquent d’impacter cette rencontre.

ASSE- Dunkerque : La LFP sanctionne avant le choc

Philippe Montanier réalise un travail remarquable sur le banc de l’AS Saint-Étienne affiche. Son équipe a remporté 20 points sur 24 possibles depuis son arrivée dans le Forez. Au point où les Verts sont relancés dans la course à la montée en Ligue 1. Ils tenteront de vaincre l’USL Dunkerque ce samedi afin de se rapprocher de cet objectif.

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Sauf que ce choc à domicile se jouera dans un contexte tendu pour leurs adversaires. La commission de discipline de la LFP a en effet rendu son verdict hebdomadaire. Et les sanctions sont lourdes. Du côté de l’USL Dunkerque, le staff est directement sanctionné. Le coordinateur Romain Decool et Christophe Lollichon, l’entraîneur des gardiens, ont écopé de trois matchs de suspension ferme.

Phillipe Montanier et ses hommes concentrés sur le terrain

Ces mesures seront effectives dès le 14 avril. Elles pourraient perturber la préparation du club nordiste face à l’ASSE. Par ailleurs, le SC Bastia est aussi sanctionné suite aux incidents survenus contre Boulogne-sur-Mer. La tribune Est du club corse sera fermée jusqu’au terme de la saison. D’autres sanctions ont frappé le Roazhon Park à Rennes et divers joueurs de Ligue 2.

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Quoi qu’il en soit, Phillipe Montanier et ses hommes devront rester concentrés sur le rectangle vert. L’ASSE devra s’imposer au stade Géoffroy-Guichard en dépit dees remous administratifs. L’objectif est de valider son ticket pour la montée en Ligue 1.