Mercato : OGC Nice menacé, un crack sur le départ !

À l’approche du mercato estival, l’OGC Nice est confronté au possible départ de l’un de ses jeunes cracks. Jah-Mason Telusson attise des convoitises en Ligue 1.

Mercato : Jah-Mason Telusson refuse de prolonger à l’OGC Nice

15e de Ligue 1 à six journées de la fin de saison, l’OGC Nice lutte pour éviter une relégation. L’entraîneur Claude Puel n’est même pas certain de conserver son poste. Sachant que de grands changements sont attendus au terme de l’exercice. Grégory Lorenzi est notamment pressenti au poste de directeur sportif.

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En attendant, les lignes bougent en interne. Les dirigeants de l’OGC Nice ont entamé des démarches en vue de prolonger leur nouvelle pépite Jah-Mason Telusson. L’attaquant de 17 ans brille avec la réserve du club. Ses statistiques le prouvent : 10 buts en 13 apparitions. Un tel talent n’a d’ailleurs pas échappé au staff professionnel.

Claude Puel l’a déjà intégré à son groupe lors des récentes rencontres de Ligue Europa. Preuve que le club compte sur lui. Mais Jah-Mason Telusson refuse jusqu’ici de signer un nouveau contrat avec les Aiglons. Sa situation contractuelle a rapidement attiré l’attention de clubs européens

Une forte concurrence se met en place

Foot Mercato le confirme, des formations de Ligue 1 et de Premier League tentent de le recruter gratuitement cet été. Leur identité n’a pas été précisée par le média en ligne. L’OGC Nice risque quoi qu’il en soit de perdre son jeune prodige si sa situation contractuelle reste intacte.

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Jah-Mason Telusson est susceptible de changer de club dès l’ouverture du prochain mercato. Les négociations pour le convaincre de rester devraient s’intensifier dans les semaines à venir.