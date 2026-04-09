‎Mercato OM : Incroyable ! Greenwood sur le départ, c’est presque sûr

‎‎Mason Greenwood, à l’OM depuis l’été 2024, pourrait déjà plier bagage au cours du mercato d’été prochain. Les derniers indices et analyses laissent penser que l’attaquant de 24 ans ne restera pas longtemps sur la Canebière, malgré un contrat jusqu’en 2029.

‎‎Mercato OM: Greenwood et Marseille, un mariage qui tire vers sa fin ?

‎Arrivé en provenance de Manchester United avec l’étiquette de « futur grand » du football européen, Mason Greenwood a rapidement fait parler de lui à Marseille. Meilleur joueur de l’OM depuis sa signature, il a su séduire supporters et observateurs par sa vivacité et son sens du but. Cependant, comme souvent dans le football, la passion peut se mêler à la tension.

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‎Mathieu Grégoire, correspondant de L’Équipe à Marseille, confirme cette atmosphère électrique autour de son avenir : « Je ne sais pas où il ira, mais il y a beaucoup de freins. Il ne peut pas retourner en Premier League, ça va être compliqué… » Une déclaration qui laisse peu de place au doute : Greenwood pourrait envisager un départ dès cet été.

‎Des pistes multiples mais complexes

‎Le marché est vaste mais semé d’embûches pour l’attaquant anglais. L’Espagne, l’Italie et l’Arabie Saoudite seraient des destinations possibles. Le Real Madrid, l’Atlético Madrid et la Juventus ont été cités, tandis que l’Arabie Saoudite a déjà sondé le joueur l’été dernier. L’opération ne sera toutefois pas simple : « Il faudra voir s’ils sont capables de faire des offres, il faut une offre importante car l’OM doit donner 40 % à Manchester United », précise Grégoire.

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‎Chaque piste a ses contraintes financières et sportives. Le Bayern Munich, par exemple, apparaît comme irréalisable d’un point de vue valeur. Ainsi, la décision de Greenwood ne sera pas seulement sportive, mais aussi économique.

‎Quand l’expérience personnelle pèse

‎L’attaquant anglais aurait également été marqué par des frictions internes : « Je pense qu’il aura fait à peu près le tour à l’OM. Il n’y a pas d’atomes crochus avec la direction sportive… Oui, s’il a un beau challenge, je le vois partir cet été », ajoute Grégoire. Ces tensions, mêlées à l’ambition personnelle du joueur, expliquent en grande partie l’imminence de ce départ.

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‎Au-delà du simple transfert, cette situation est l’illustration d’un dilemme classique du football moderne : entre loyauté sportive et opportunité personnelle, la balance penche souvent vers l’ambition individuelle. Pour Marseille, la prochaine fenêtre de mercato sera décisive.