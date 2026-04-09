OM-Metz : Avant le choc, Bouna Sarr allume déjà la mèche

L’OM tentera de battre le FC Metz ce vendredi en Championnat. Ce choc sera particulier pour Bouna Sarr, qui retrouve le Vélodrome six ans après son départ.

Bouna Sarr reste très attaché à l’OM, mais…

Bouna Sarr va fouler à nouveau la pelouse du Vélodrome. Ce lieu est chargé d’histoire personnelle pour l’international sénégalais. Ce dernier avait quitté l’Olympique de Marseille pour le Bayer Munich, en aout 2020. Ce choix n’a pas été franc succès pour lui.

Six ans après ce transfert, Bouna Sarr a fait le choix de revenir en France, en s’engageant avec les Messins cet hiver. Il va donc retrouver le public marseillais à l’occasion du choc OM-Metz de ce vendredi. Le piston de 34 ans s’est d’ailleurs exprimé sur ces retrouvailles.

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Il n’a pas caché sa gratitude envers son ancien club. Le Sénégalais garde surtout en mémoire ses années fastes à l’Olympique de Marseille, notamment le parcours mémorable en Coupe d’Europe. « Cela a été une étape très importante dans ma carrière et je prends plaisir à y retourner avec mon club formateur », confie-t-il devant la presse.

Il est déterminé à créer la surprise à Marseille

Cette nostalgie s’arrêtera cependant dès le coup d’envoi du choc OM-Metz. Son attachement au club phocéen reste intact. Mais l’international sénégalais aborde ce duel de la 29e journée avec une détermination sans faille. L’enjeu sportif prime sur les sentiments.

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Bouna Sarr a clairement annoncé la couleur : aucune faveur ne sera accordée à ses anciens coéquipiers durant la rencontre. L’objectif est de créer la surprise à Marseille. « Nous allons tout donner sur le terrain pour être performants ». Les hommes de Habib Beye sont prévenus.