Mercato ASSE : C’est confirmé ! Ce gardien visé par KSV va signer

L’ASSE fait du poste de gardien de but l’un des chantiers importants de son mercato estival. Dans le viseur du club stéphanois, le gardien de but du Stade de Reims Ewen Jaouen. Cité parmi les priorités de Kilmer Sports Venture, il va bien signer et a choisi son club.

‎‎Mercato ASSE : Le dossier s’accélère, Saint-Etienne voit sa priorité filer

‎Il y a des dossiers qui résistent au temps, et d’autres qui s’envolent au moment où l’on croit tenir le bon bout. Le feuilleton Ewen Jaouen appartient clairement à la seconde catégorie. Courtisé par l’ASSE depuis plusieurs semaines, le jeune portier de Reims a finalement choisi de prolonger dans la Marne, selon L’Equipe. Il scelle ainsi un accord qui devrait courir désormais jusqu’en 2029.

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‎La décision a été précipitée par l’éclosion spectaculaire du gardien de 20 ans. Avec une saison majuscule, quinze clean sheets et la maturité d’un vétéran, Jaouen s’est imposé comme l’une des révélations du football français. Reims ne pouvait plus attendre, encore moins laisser son joyau naviguer librement sur un marché où tout va vite.

Prolongation à venir pour Ewen Jaouen à Reims ✍️



Le gardien rémois Ewen Jaouen va prolonger son contrat d'une saison avec le Stade de Reims, jusqu'en juin 2029. ⚽️🔴⚪️



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‎Pourquoi Jaouen a dit oui à Reims

‎Derrière ce choix, une logique sportive claire. Le Stade de Reims lui propose un rôle clair, un cadre stable, un environnement calibré pour un jeune gardien en pleine ascension. L’ASSE, malgré son ambition retrouvée, arrivait avec un projet plus fragile, encore en construction, et sans garantie immédiate de continuité au plus haut niveau.

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‎Le FC Nantes était également dans la course, mais la situation sportive des Canaris (menacés par la relégation) a pesé lourd. L’option rémoise, plus rationnelle, plus cohérente, s’est imposée à mesure que les semaines passaient. Un choix de carrière réfléchi, loin du simple jeu d’enchères.

Saint-Etienne doit revoir sa stratégie

‎Pour Saint-Étienne, cette signature est plus qu’un contretemps : c’est un signal. Celui que le marché des gardiens s’emballe, que les profils jeunes et performants se raréfient et que les Verts devront désormais accélérer leurs pistes alternatives. La succession de Larsonneur n’est plus un sujet d’anticipation, mais une urgence.

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‎L’analyse stratégique confirme que l’AS Saint-Etienne devra cibler un profil déjà aguerri, prêt à répondre immédiatement aux exigences du club. Le temps de la patience est passé ; celui du pragmatisme vient d’ouvrir la porte du mercato stéphanois.