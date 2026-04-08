‎LDC : Énorme, le PSG étouffe Liverpool et s’offre un avantage clair

‎‎Le PSG a signé une prestation majuscule pour faire plier un Liverpool apathique, incapable d’enrayer la mécanique parisienne. Entre maîtrise collective, coups d’éclat et une maturité rarement vue en Ligue des champions, le champion d’Europe en titre s’est imposé 2-0 et prend un avantage convaincant avant la manche retour des quarts de finale.

‎‎LDC : Le PSG impose sa loi, Liverpool subit

‎Dès les premiers duels, le PSG a imposé une intensité que les Reds n’ont jamais su égaler. La première étincelle est venue de Désiré Doué, dont la frappe légèrement déviée par Gravenberch, a lobbé Mamardashvili (1-0, 11e). Une ouverture précoce qui a figé Liverpool dans ses hésitations, sans réelle possibilité de sortir proprement sous la pression.

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‎Face à cette domination, Safonov n’a tremblé qu’à la marge, répondant présent sur les rares tentatives anglaises. Le PSG a contrôlé le tempo sans réellement s’exposer, en étouffant progressivement un adversaire sans ressort. Et toujours pas de Mohamed Salah, cloué au banc comme un symbole d’une équipe en panne d’idées.

‎Kvaratskhelia fait le break, Paris frôle la perfection

‎Le second acte a confirmé l’emprise parisienne, portée par un Zaïre-Emery colossal dans l’impact comme dans la projection. C’est toutefois Kvaratskhelia qui a donné davantage d’ampleur au succès, profitant d’un service de Joao Neves avant d’ajuster Mamardashvili dans un but déserté (2-0, 65e). Un modèle de sang-froid.

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‎Paris aurait pu tuer le suspense : Dembélé a trouvé le poteau (87e), Mendes a buté sur un dernier geste mal inspiré (90e). Mais l’essentiel est ailleurs : une supériorité tactique nette, une intensité mieux gérée et une impression de puissance rarement affichée par le PSG dans ces rendez-vous européens.

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‎‎Le signal le plus frappant reste la maturité collective. Paris ne s’est pas contenté d’attaquer : il a géré les temps faibles, contrôlé le rythme, et fait courir Liverpool jusqu’à l’asphyxie. Un comportement de champion d’Europe… ce qu’il est, après tout.