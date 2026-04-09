OM : Une grosse nouvelle officialisée… et ça fait jaser à Marseille

L’OM a officialisé mercredi soir une nouvelle tant attendue. Le club phocéen a levé le voile sur son nouvel emblème, un changement majeur qui a immédiatement embrasé les conversations sur la Canebière.

‎‎OM : Un contexte explosif autour d’un symbole sacré

‎L’OM a officialisé ce mercredi ce qui deviendra, dès 2026-2027, son douzième logo : un cercle épuré, géométrique, pensé pour être plus “lisible et moderne”. Le club l’accompagne d’un slogan très clair : « L’emblème évolue. La passion est éternelle ». ‎

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Dans une vidéo léchée, l’écusson apparaît sous plusieurs formats… parfois amputé de deux éléments considérés comme sacrés : l’étoile de 1993 et la devise « Droit au but ». Une absence qui n’a pas tardé à faire tiquer les supporters marseillais, déjà peu enclins à voir qu’on touche à leurs symboles.

‎Entre vision stratégique et grogne populaire

‎Face aux critiques, l’Olympique de Marseille a tenté de rassurer : l’étoile et la devise seront bien présentes sur les maillots. Mais le club assume aussi leur disparition ponctuelle, notamment sur les réseaux sociaux. Un choix qui divise, mais assumé par le président intérimaire, Alban Juster.

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« Ce logo est l’aboutissement d’un travail de 24 mois… Aujourd’hui, un de nos atouts les plus importants, c’est notre marque », a-t-il dit. ‎Cette phrase dit tout : l’Olympique de Marseille pense branding, identifiabilité, attractivité mondiale. Dans un contexte où les droits TV s’effritent, optimiser l’image devient aussi vital que renforcer l’effectif. ‎

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À Marseille, toucher à l’emblème, c’est toucher au cœur. L’Olympique de Marseille joue donc un jeu fin : moderniser sans trahir. Pour l’instant, le public penche du côté de la défiance. Mais un logo n’est qu’un symbole : seul le terrain décidera s’il s’enracine, ou s’il restera une cicatrice.