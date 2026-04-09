OL : Un énorme déficit révélé, Lyon explosé par Textor !

Un déficit colossal de plus de 200 M€ dans le budget de l’OL, sur de l’exercice 2024-2025, est confirmé par le rapport de la DNCG, publié par le syndicat Foot Unis, ce mercredi.

L’OL sauvé de la rétrogradation par la nouvelle présidente Kang

La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Ligue de Football Professionnel (LFP) avait sanctionné lourdement l’OL à l’issue de la saison 2024-2025. Le club rhodanien, alors dirigé par John Textor avait été relégué en Ligue 2, administrativement, en raison d’un énorme trou dans ses finances. Les bailleurs de fonds de Lyon, notamment Ares, avaient alors poussé le dirigeant américain au départ, puis nommé Michele Kang à la présidence.

Grâce au solide dossier de redressement financier présenté par la nouvelle patronne de l’Olympique Lyonnais, le club avait été réadmis en Ligue 1 par la DNCG de la Fédération Française de Football (FFF). Le déficit évalué à plus de 200 millions d’euros est confirmé par le gendarme financier du football professionnel, selon les chiffres publiés par Foot Unis.

Lyon : 208,6 M€ de déficit sur l’exercice 2024-2025

Cette source assure que le résultat net d’exploitation de l’OL était déficitaire de 208,6 millions d’euros, sur la saison 2024-2025. Un gouffre financier abyssal creusé sous la gestion de John Textor, puisque le club rhodanien n’avait perdu que 25,8 millions d’euros lors de la saison 2023-2024.

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Évidemment, Lyon était le club hyper endetté parmi les 18 clubs de Ligue 1 lors de l’exercice écoulée. L’Olympique de Marseille était le deuxième club dont le déficit était le plus élevé. Il était estimé à 104,8 millions d’euros, soit la moitié de la dette de l’Olympique Lyonnais.

Les résultats nets des clubs de Ligue 1 en 2024-2025 :