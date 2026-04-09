Alerte Mercato FC Nantes : Kita veut cet attaquant de l’OM

Le FC Nantes avance ses pions pour sécuriser son avenir en Ligue 1, et Waldemar Kita aurait déjà ciblé un renfort offensif venu de l’OM. Dans un mercato où chaque erreur se paie cash, les Canaris lorgnent Neal Maupay, un dossier aussi audacieux que conditionné.

‎‎Mercato FC Nantes : Kita veut faire son marché à l’OM

‎À la Jonelière, les dirigeants ne veulent plus revivre des mois à bricoler devant le but. Le FC Nantes, conscient de ses lacunes offensives récurrentes, active déjà ses réseaux pour l’été. Dans ce jeu des chaises musicales, un nom s’impose : Neal Maupay. L’attaquant de l’OM, prêté à Séville avec une option d’achat fixée à 6 millions d’euros, voit sa situation se déliter en Espagne, où les finances serrées du club andalou bloquent toute velléité de recrutement définitif, selon AS.

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‎Sous contrat jusqu’en 2028 avec Marseille, l’ancien niçois semble hors des plans phocéens. Un retour à la case départ se profile logiquement, mais l’OM n’a aucune intention de garder un joueur en manque d’impact. C’est là que Nantes entre en scène, profitant d’une fenêtre rare : un buteur expérimenté, disponible, motivé à relancer sa carrière.

‎Pourquoi Kita insiste pour Maupay

‎Ce choix ne doit rien au hasard. Waldemar Kita a toujours eu une obsession : installer enfin un numéro 9 fiable, capable de convertir les rares situations d’une équipe souvent prudente. Maupay, malgré sa période trouble, reste un profil agressif, mobile, habitué aux joutes d’Europe. Un joueur qui connaît parfaitement la Ligue 1, un détail stratégique crucial pour les Canaris.

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‎Mais l’équation possède une variable décisive : le maintien. Sans Ligue 1, impossible d’attirer un attaquant calibré pour jouer au haut niveau. En cas de survie sportive, le dossier Maupay sera immédiatement réactivé par le FC Nantes, qui cherchera à devancer d’autres clubs déjà à l’affût.

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‎‎Si Nantes agit tôt, c’est parce que les profils offensifs disponibles à prix raisonnable se raréfient chaque été. Miser sur Maupay représente un pari mesuré : faible coût, haute motivation, adaptation express. En interne, on voit ce dossier comme la première pierre d’un mercato plus ambitieux, enfin structuré.