‎Mercato PSG : Un contrat jusqu’en 2030 validé par Al-Khelaïfi

‎Le PSG se prépare à sceller l’un des dossiers les plus sensibles de son projet sportif : la prolongation de son entraîneur Luis Enrique jusqu’en 2030, validée personnellement par Nasser Al-Khelaïfi. Au-delà d’une simple signature, c’est une stratégie de stabilité totale que le club assume, malgré la pression et les enjeux de la saison.

‎Le PGS verrouille son projet pour plusieurs années

‎Dans un club habitué aux secousses et aux brusques virages stratégiques, le timing a de quoi surprendre : alors que la saison n’a pas encore livré son verdict, le PSG a décidé d’accélérer la prolongation de Luis Enrique. Le technicien, sous contrat jusqu’en 2027, voit désormais s’ouvrir devant lui un boulevard allant jusqu’en 2030. Une durée rare, presque politique.

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‎La direction n’a d’ailleurs aucune hésitation. Comme l’a rappelé José Barroso dans L’Équipe, « la moisson historique de la saison dernière a conforté les dirigeants dans leur sentiment que Luis Enrique était le coach parfait pour leur projet ». La ligne est claire : aucune élimination, même contre Liverpool, ne modifierait la trajectoire.

Une prolongation XXL validée par Al-Khelaïfi

‎Le dossier porte la signature du président lui-même. Nasser Al-Khelaïfi, dithyrambique en privé comme en public, ne s’en cache plus : « Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde », répète-t-il à l’envi. Une formule lourde de sens, qui éclaire l’insistance du club à finaliser un accord rapide.

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‎Selon les informations internes confirmées par José Barroso, « des discussions sont en cours pour le prolonger de trois ans de plus (jusqu’en 2030) et une élimination n’y changerait rien ». Autrement dit : Paris acte une stabilité rarement vue dans son histoire moderne.

‎Paris choisit la continuité absolue

‎En verrouillant son entraîneur sur le long terme, Paris envoie un message clair : fini les cycles de deux saisons, l’ère des projets instantanés et des impatiences présidentielles. La prolongation vise à protéger l’identité de jeu, la discipline et le management, les trois piliers du nouvel ADN parisien.

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Le PSG sécurise son projet pour traverser le prochain cycle européen, celui qui mène vers 2030. Et dans un football où l’instant consomme tout, Paris s’offre un luxe devenu précieux : la continuité. Si cette prolongation se concrétise, elle pourrait bien devenir le vrai tournant de l’ère Al-Khelaïfi.