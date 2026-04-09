PSG Mercato : Exclusif ! Karim Coulibaly dit oui au Paris SG

À la recherche d’un renouveau en défense centrale dans l’optique d’un départ de Marquinhos, le PSG pourrait frapper un gros coup avec Karim Coulibaly, la sensation allemande évoluant au Werder Brême.

Mercato : Karim Coulibaly tranche le PSG, Real et Man United

Comme révélé par le média allemand DeichStube il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil de Karim Coulibaly. Performant sous les couleurs du Werder Brême cette saison, le défenseur central de 18 ans attire de nombreux cadors européens, notamment le Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Newcastle United ou encore le Napoli.

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Bien que son contrat court sur une longue durée, jusqu’en juin 2029, l’international espoir allemand devrait changer d’air cet été, sauf grande surprise. D’après les informations relayées par Sky Sport, Coulibaly aurait fait un choix pour la suite de sa carrière : il « rêve » de porter « un jour » la tunique du Paris SG.

Très demandé sur le marché des transferts, le natif d’Oldenburg accordera sa priorité au club entraîné par Luis Enrique en cas d’offre sérieuse de Luis Campos lors du prochain mercato estival. Et aux dernières nouvelles, le conseiller sportif du PSG serait passé pour recruter le prodige du Werder Brême.

Le plan audacieux du PSG pour Karim Coulibaly

En effet, DeichStube confirme ce mercredi que le transfert de Karim Coulibaly au PSG serait bien en train d’avancer, avec un possible prêt pour le début de son aventure chez les Rouge et Bleu.

« Les contacts avec le Paris Saint-Germain se sont intensifiés récemment. L’agent de Coulibaly, Nochi Hamasor, a assisté au match du PSG contre le FC Toulouse vendredi dernier. Depuis, les échanges entre le club et les représentants du joueur se sont poursuivis sans relâche. Un scénario possible : le PSG achèterait le joueur du Werder et le prêterait dans un premier temps à un autre club afin qu’il puisse acquérir une précieuse expérience.

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Coulibaly, qui parle couramment français, serait ouvert à un transfert à Paris. Outre le PSG, les clubs anglais continuent également de suivre de près le jeune talent du SV Werder Brême. Newcastle United a récemment renforcé sa position », explique le média spécialiste du Werder Brême.

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Toujours selon la même source, les dirigeants de l’actuel 14e de Bundesliga seraient prêt à écouter des propositions comprises entre 45 et 50 millions d’euros. Des chiffres largement dans les cordes du Paris Saint-Germain.