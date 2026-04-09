ASSE : Un terrible coup pour un adversaire de Saint-Etienne

Adversaire de l’ASSE, dans un peu bleu d’une semaine, le SC Bastia a été sanctionné d’un huis clos partiel jusqu’à la fin de la saison. Une bonne nouvelle pour les Verts ?

ASSE : Le SC Bastia sanctionné d’un huis clos partiel

L’ASSE affrontera le SC Bastia au stade Armand-Cesari en Corse, mais sans une partie des supporters du club insulaire. La lanterne rouge est sanctionnée d’un huis clos partiel, à la suite des incidents survenus lors de la réception de l’US Boulogne-sur-Mer, le 13 mars dernier.

La défaite du Sporting Club avait suscité une vive colère de ses supporters. Dans sa décision, la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) indique la fermeture de la tribune Est du stade Armand-Cesari jusqu’au 30 juin 2026.

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Outre le match contre l’AS Saint-Etienne, le 18 avril, le SC Bastia recevra aussi Le Mans FC à huis clos partiel, le 9 mai, lors de la 34e et dernière journée de Ligue 2. Si l’actuel dernier du championnat accède finalement aux barrages, il jouera également son match à domicile dans les mêmes conditions.

Pour rappel, la LFP avait déjà prononcé une première décision, à titre conservatoire, contre le club de l’Île de Beauté. C’est ainsi que le SCB avait vu son match contre Amiens SC (1-1) délocaliser au stade Paul-Lignon à Rodez, le 3 avril dernier.

Fermeture partielle de Furiani : Un avantage pour l’AS Saint-Etienne ?

Cette sanction, infligée au Sporting Club de Bastia, est-elle une bonne nouvelle pour l’ASSE dans le sprint final ? Pas forcément, car la fermeture d’une partie de Furiani ne signifie pas que l’adversaire des Verts serait diminué. Un adversaire qui lutte pour son maintien en Ligue 2 et va tout donner dans cette dernière ligne droite de la saison, pour éviter la relégation en National.

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L’équipe de Reginald Ray n’a plus gagné de match en championnat depuis sa victoire à Laval (2-0), le 16 janvier dernier. Avant la réception des Stéphanois, les Bastiais se déplaceront sur le terrain du Red Star, le samedi 11 avril (14h), lors de la 30e journée.