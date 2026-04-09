Ça chauffe à l’OM : l’Inter contre-attaque pour Pavard !

Les positions de débloquent dans le dossier Benjamin Pavard. La direction de l’OM n’a pas vraiment l’intention de lever son option d’achat. Mais l’Inter Milan peaufine un plan ingénieux en coulisse.

Mercato OM : L’option d’achat de Benjamin Pavard baisse

Benjamin Pavard va-t-il poursuivre à l’Olympique de Marseille ? L’international tricolore est actuellement prêté par l’Inter Milan. Ce deal comporte une option d’achat fixée à 15 millions d’euros. Sauf que l’OM n’est pas certain de lever cette clause.

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La raison ? Benjamin Pavard n’est pas parvenu à convaincre les dirigeants phocéens. Le défenseur polyvalent a multiplié les boudes lors de ses 33 rencontres disputées cette saison. Si bien que l’OM est peu enclin à le conserver.

Cette hésitation phocéenne pousse le club italien à réagir. Le Corriere Dello Sport assure que les Nerazzurri comptent se débarrasser définitivement de Benjamin Pavard cet été. Ils seraient même disposés à baisser son option d’achat afin d’acter son transfert définitif.

Un pion essentiel pour Habib Beye

Cette contre-proposition de l’Inter Milan risque de tout chambouler dans ce dossier. La source ajoute que le club italien espère que Habib Beye pèsera de tout son poids dans les négociations afin de conserver Benjamin Pavard. Sachant que le joueur de 30 ans reste l’un de ses titulaires en défense.

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L’ancien Bavarois a été titularisé à huit reprises sur les dix derniers matchs de l’OM. Preuve que le champion du monde 2018 demeure un pion très utilisé par le coach marseillais. Les négociations entre les deux écuries devraient s’intensifier dans les prochaines semaines.