Mercato :  le Stade Rennais prépare un coup inouï en Belgique

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré dégote un prolifique attaquant camerounais en Belgique. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un buteur camerounais

La direction du Stade Rennais accélère certains dossiers à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Un attaquant camerounais pourrait poser ses valises au Roazhon Park. Selon les informations de Jeunes Footeux, il s’agit d’Aaron Bibout. Ce jeune avant-centre agite déjà les cellules de recrutement du championnat de France.

Bibout s’impose vite. À 21 ans, l’attaquant camerounais du KRC Genk multiplie les buts. Il brille en championnat avec 13 réalisations cette saison. Ce succès confirme les espoirs nés lors de son arrivée au club à l’été 2025.

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Pour s’attacher ses services, le club limbourgeois a versé 2,2 millions d’euros au Västeras SK. Genk a sécurisé son talent jusqu’en 2029. Les dirigeants croient fermement en ce profil. Né à Yaoundé, il grandit à la Kadji Sports Academy. Cette pépinière camerounaise forme les meilleurs. À 17 ans, Bibout rejoint déjà le LA Galaxy aux États-Unis. Il y forge son physique entre l’équipe réserve et divers prêts formateurs.

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En mars 2025, il change de continent. La franchise de MLS le transfère vers le Västeras SK, en deuxième division suédoise. En seulement 12 matchs, il marque 6 buts. Cette efficacité immédiate séduit Genk. Le club belge le recrute officiellement en juillet 2025 pour l’intégrer à sa rotation. Sur la pelouse, Bibout affole les compteurs de but. Ses statistiques résonnent jusqu’en France. La Ligue 1 observe. Plusieurs clubs français ont déjà pris des renseignements concrets. Le RC Strasbourg et le Stade Rennais gardent un œil sur lui. Le LOSC et l’ASSE sont aussi chauds pour le recruter.