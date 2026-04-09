Coup dur à l’OM : Habib Beye privé d’un défenseur !

L’entraîneur de l’OM, Habib Beye, a appris une mauvaise nouvelle ce mercredi soir. Il devra composer sans Facundo Medina pour son prochain match contre Lorient.

OM : Habib Beye perd Facundo Medina face à Lorient

L’Olympique de Marseille traverse une période compliquée, marquée par deux défaites consécutives. Et le ciel s’assombrit peu plus pour Habib Beye. L’entraîneur de l’OM vient en effet de perdre l’un de ses défenseurs centraux. La commission de discipline de la LFP a sanctionné Facundo Medina.

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L’international argentin a écopé d’une suspension automatique suite à une accumulation de cartons jaunes (5 en moins de 10 rencontres). Facundo Medin pourra tenir son rang lors du choc OM-Metz de ce vendredi au Vélodrome. Sa suspension n’entrant en vigueur que le 14 avril.

Les Merlus ne sont pas épargnés

Par contre, Habib Beye devra composer sans l’ancien du joueur du RC Lens pour le déplacement périlleux à Lorient. Cette rencontre est prévu samedi 18 avril au stade Moustoir. Les Merlus ne seront pas eux-aussi mieux lotis. Leur défenseur Arsène Kouassi subit la même sentence. Il manquera le choc FCL-OM.

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Habib Beye devra ainsi trouver une solution de rechange pour verrouiller sa défense. Le Franco-sénégalais sait surtout que son équipe a besoin de renouer avec le succès afin de se relancer dans la course à la Ligue des champions.