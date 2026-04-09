PSG-Liverpool : Une décision fait scandale, Arne Slot réagit

Au terme du choc PSG-Liverpool (2-0), un choix fort enflamme les débats. Arne Slot a décidé de passer des services de Mohamed Salah. Il justifie ce choix surprenant

Mohamed Salah sur le banc face au PSG

Le Paris Saint-Germain est proche d’accéder aux demi-finales de Ligue des champions. Les Parisiens ont en effet battu Liverpool (2-0) ce mercredi soir à domicile. Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ont trouvé le chemin des filets.

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Les hommes de Luis Enrique ont clairement surclassé leurs adversaires. Le score aurait même pu être plus sévère pour les Reds. Outre le résultat, c’est surtout la gestion d’Arne Slot qui fait polémique. L’entraîneur de Liverpool a laissé Mohamed Salah sur le banc durant l’intégralité de la rencontre.

Arne Slot a privilégié la défense

Ce choix de se passer d’un tel atout offensif à ce niveau de la compétition provoque de vifs débats. Surtout que les Reds peinaient à se créer des occasions en attaque. Arne Slot est revenu sur cette décision au terme de la rencontre. Il estime que son équipe subissait trop le jeu. Le technicien hollandais a alors préféré consolider sa défense et préserver l’énergie de son attaquant vedette.

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« Si on avait eu plus de ballons, ça aurait eu du sens de faire entrer Mohamed Salah pour faire la différence. Mais si on doit défendre autant qu’on l’a fait », confiait-il à Canal+. Cette explication ne devrait pas convaincre les supporters anglais. Liverpool devra désormais renverser la vapeur lors du match retour à Anfield.