FC Nantes : Mauvaise nouvelle confirmée avant Auxerre  

Nouveau coup dur pour le FC Nantes pendant ce sprint final. La commission de discipline de la LFP a tranché pour Tylel Tati.

FC Nantes : La sanction tombe pour Tylel Tati

Le verdict est tombé. Expulsé directement à Metz lors de la 28ᵉ journée de Ligue 1, le défenseur du FC Nantes, Tylel Tati connaît désormais son sort. Dimanche dernier, il a fait preuve d’une intervention mal maîtrisée sur la pelouse de Saint-Symphorien.

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À la 28ᵉ minute, l’arbitre Jérôme Brisard a sanctionné d’un rouge le tacle trop appuyé de Tati sur Koffi Kouao. Le geste, survenu au milieu du terrain, a laissé les Canaris en infériorité numérique très tôt dans la rencontre. Mercredi, la commission de discipline de la LFP a statué sur son cas : deux matchs de suspension ferme. Cette décision prive le jeune joueur de 18 ans de deux échéances majeures. Tylel Tati ratera d’abord le voyage important à Auxerre ce samedi. Il est aussi out pour le choc face au Stade Brestois.

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Le jeune roc devra attendre le dimanche 26 avril pour retrouver la compétition, lors du derby contre Rennes au Roazhon Park. Comment combler ce vide en défense ? Le coach du FC Nantes, Vahid Halilhodžić devrait faire appel à Ali Youssif. L’international libyen, resté remplaçant face à Strasbourg, a montré des signes encourageants lors de son entrée en jeu en Moselle. Son retour dans le onze de départ semble désormais acté.