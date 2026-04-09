Champions League : Le PSG fait craquer un Champion du Monde

Le PSG a pris une belle option sur la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions après sa victoire face à Liverpool hier soir. Mais le résultat final ne semble pas vraiment enchanté un Champion du Monde français.

Lizarazu : « Le PSG aurait dû s’imposer 4 ou 5-0 »

Mercredi soir, le PSG s’est imposé face à Liverpool (2-0) en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Si les hommes de Luis Enrique ont pris une belle option sur la qualification en demi-finale après cette victoire au Parc des Princes, Bixente Lizarazu est agacé par le résultat final. Profitant d’une interview accordée au journal L’Équipe, le Champion du Monde 1998 a regretté les énormes occasions gâchées par Ousmane Dembélé et ses partenaires.

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« Analysez-vous ce succès comme une nouvelle marche dans la montée en puissance du PSG que vous releviez après les 8es de finale aller (5-2) et retour (3-0) contre Chelsea ? Absolument. Il s’agit d’une nouvelle étape positive pour les Parisiens, qui ont eu une emprise totale et absolue sur le match, en affichant une maîtrise technique remarquable.

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Ils n’ont pratiquement pas concédé d’occasion face à un Liverpool catastrophique, qui a tenté de mettre le bus devant son but, mais sans même essayer de jouer les contres à fond. Néanmoins, je suis quand même énervé », a lancé Bixente Lizarazu, qui aurait aimé voir le PSG partir à Anfield avec un écart de buts plus important.

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« Parce que lorsque tu domines autant un adversaire et que tu te crées autant d’occasions franches, tu dois l’emporter beaucoup plus largement que 2-0. Il y avait une énorme classe d’écart entre les deux équipes et le Paris Saint-Germain aurait dû s’imposer 4 ou 5-0 ! Bien sûr, les Reds ont la tête dans le seau et on ne voit pas trop comment ils vont pouvoir la sortir lors du match retour, tant ils sont apparus incapables de rivaliser techniquement avec les Parisiens », a expliqué le consultant. Difficile de lui donner tort !