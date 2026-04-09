PSG : L’incroyable confession du coach de Liverpool !

Après le quart de finale de l’UEFA Champions League perdu sur le terrain du PSG, mercredi soir, l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a fait une incroyable sortie devant les médias.

« Toutes les tactiques ont été essayées ici, mais le PSG écrase toujours son adversaire »

Le PSG recevait Liverpool ce mercredi soir au Parc des Princes dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre qui s’est terminée avec une victoire du club de la capitale française (2-0). Après ce match, le manager des Reds, Arne Slot, a livré ses impressions en conférence de presse. Pour le technicien néerlandais, le PSG n’a laissé aucune chance à son équipe hier soir. Le successeur de Jürgen Klopp a tout simplement reconnu la supériorité du PSG.

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« Vous allez devoir vous livrer au retour. Comment vous allez gérer ça ? Avez-vous déjà vu une équipe adopter ici une tactique qui empêchait le Paris Saint-Germain de dominer constamment le ballon et de se créer occasion après occasion ? J’ai regardé de nombreux matches et le scénario était toujours le même, pratiquement identique à celui que vous avez vu ce soir.

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Ils ont dominé presque tous les adversaires qu’ils ont affrontés ici. Je pense qu’il est maintenant temps pour moi d’analyser ce match et de me concentrer principalement sur le match contre Fulham », a reconnu, impuissant, Arne Slot, qui maintient toutefois un mince espoir de qualification à domicile.

Slot : « Ils nous ont maintenus en vie »

Le Paris SG a pris une belle option sur la qualification. Auteur d’un match plein face face à Liverpool dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, le club parisien peut même avoir des regrets de ne pas se déplacer à Anfield avec un score plus ample, tant la domination était totale au Parc des Princes ce mercredi soir.

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Pourtant, les Reds avaient tenté un coup tactique en alignant une ligne défensive de cinq joueurs. Après la rencontre, le coach Arne Slot a reconnu la supériorité des hommes de Luis Enrique. Mais avec deux buts de retard, le tacticien de 47 ans pense encore son équipe capable de renverser la vapeur le mardi prochain à Anfield.

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« Le PSG a été meilleur que nous, ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts. Malgré tout, l’équipe a montré un état d’esprit combatif, on s’est soutenu les uns les autres. Si je me réfère à l’histoire de notre club, on a besoin de performer mieux que ça, et de nos fans pour nous sublimer. On a toujours une chance. Jouer à Anfield, ça nous apporte beaucoup. »