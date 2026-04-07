FC Nantes : Ça chauffe, Waldemar Kita poussé vers la sortie !

La tension monte d’un cran au FC Nantes à cause des mauvais résultats. Le propriétaire du club, Waldemar Kita est prié de vendre le FCN.

FC Nantes : Les Kita sommés de vendre le FCN ?

Le FC Nantes sombre cette saison. La direction subit une contestation depuis plusieurs semaines. L’entraîneur plie sous la pression. Les supporters, eux, ont rompu tout dialogue. Une partie du public nantais envisage l’impensable : accepter une relégation pour provoquer le départ des Kita.

Face à cette hostilité, Vahid Halilhodzic explose. Le technicien a fustigé l’attitude des tribunes en conférence de presse avant le choc face au FC Metz, exprimant une incompréhension totale mêlée à une colère froide. « Les supporters m’ont déçu, voire fâché, » a-t-il lâché. Il espérait un soutien après l’ouverture du score, surtout à 2-1, au moment précis où ses joueurs luttaient sur le terrain.

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Coach Vahid a tenté de haranguer la foule, criant pour réveiller le stade, mais le silence ou l’hostilité l’ont marqué profondément. Pour lui, souhaiter la Ligue 2 est inacceptable. Le fossé s’est creusé. L’équipe avance seule, loin de ses fans.

Sur les réseaux sociaux, les critiques prennent de l’ampleur. Plusieurs groupes de supporters assument désormais un plan de descente volontaire. L’objectif ? Forcer le départ de la famille Kita par la chute sportive. Ils veulent le départ de Waldemar Kita, point final. Selon eux, seule la Ligue 2 précipitera sa fuite. Ils ne croient plus aux discours et voient en la nomination de Vahid une simple manœuvre pour montrer qu’il se préoccupe de la situation du FC Nantes.

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Toutefois, ce scénario catastrophe comporte des risques immenses. Une chute à l’échelon inférieur déclencherait une hémorragie financière immédiate. Les revenus s’effondreraient, l’attractivité du club disparaîtrait. Le manque à gagner serait colossal. Pourtant, certains fans s’obstinent à y voir l’unique chance d’un changement de propriétaire. Mais rien n’assure que les Kita vendraient le club en cas de relégation.