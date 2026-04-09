Choc au PSG : Un attaquant claque la porte au nez de Campos

Coup dur pour le PSG. Malgré des performances remarquées chez les jeunes, un attaquant devrait aller briller sous d’autres cieux en quittant le club de la capitale.

Mercato PSG : Un titi refuse la proposition de Luis Campos

Malgré l’avènement de Luis Enrique et les réussites de Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Ibrahima Mbaye, l’exode ne s’arrête pas au sein du centre de formation du PSG. Impatients, certains titis préfèrent aller découvrir le haut niveau ailleurs qu’à Paris. Alors qu’Adam Ayari est pressenti à l’Ajax Amsterdam, un autre jeune talent parisien aurait lui aussi décidé de s’en aller.

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En effet, selon les informations du journal L’Équipe, Mathis Jangeal aurait décidé de quitter le Paris SG à l’issue de la saison. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu offensif de 17 ans aurait refusé la proposition de contrat de Luis Campos.

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Utilisé une fois en Ligue 1 par Luis Enrique, Jangeal commençait pourtant à intégrer l’équipe première et faisait donc partie des plans du Paris SG pour l’avenir. Néanmoins, la perspective de voir le natif de Longjumeau briller au PSG pour plusieurs années s’éloigne.

Mathis Jangéal devrait quitter le club de la capitale cet été !! 🔚



Le Paris Saint-Germain lui a proposé un contrat professionnel. Il est sollicité en Allemagne et devrait choisir son futur club rapidement !!



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« Mathis Jangéal devrait quitter le club de la capitale cet été. Le Paris Saint-Germain lui a proposé un contrat professionnel. Il est sollicité en Allemagne et devrait choisir son futur club rapidement », expliquent les journalistes Loïc Tanzi et Hugo Delom, bien informés sur ce dossier.

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L’international français des moins de 16 ans disposerait déjà de plusieurs offres, notamment en Allemagne. Des clubs étrangers attentifs à son profil et prêts à lui offrir un projet sportif attractif pour poursuivre sa progression. Cette saison, Jangeal a déjà goûté au groupe de Luis Enrique.

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Apparu à quatre reprises dans le groupe, il a disputé ses premières minutes avec les professionnels face à l’AJ Auxerre et Fontenay, preuve de la confiance accordée par le staff parisien. Mais le Titi pourrait finalement filer en Allemagne, d’où il a reçu des offres. À l’instar d’autres talents du centre de formation des Rouge et Bleu.