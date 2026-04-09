Tensions à l’OM : Le nouveau président rétablit la vérité !

La direction de l’OM a officialisé son nouveau logo ce mercredi. Mais l’absence de l’étoile historique et de la devise sacrée a déclenché une vive polémique. Le président Alban Juster a clarifié la situation.

OM : Alban Juster dégonfle la polémique autour du nouveau logo

Une nouvelle ère débute à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a présenté ce mercredi soir son nouveau logo. Cette nouvelle identité visuelle s’articule autour d’un cercle géométrique avec le célèbre « M ». Le tout est accompagnée du slogan : « l’emblème évolue. La passion est éternelle ».

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Ce blason est pensé pour être plus « lisible et moderne ». Sauf que ce changement a accueilli dans les rangs des supporters avec un grand scepticisme. La vidéo de présentation a même glacé certains fans : l’étoile de 1993 et la devise « Droit au but » étant absents autour du logo.

L’étoile et le célèbre slogan seront présents

Ces critiques ont fait réagir Alban Juster. Le président par intérim de l’OM a tenu à rétablir la vérité. Si le logo institutionnel se déleste de ces attributs pour gagner en clarté, l’ADN du club reste intact. L’étoile dorée et le célèbre slogan continueront d’orner fièrement les maillots officiels et les équipements d’entraînement.

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« L’étoile et la mention Droit au but seront toujours présentes sur les tenues de match », a-t-il assuré à BFM Marseille. Reste à savoir si cette mise au point suffira à apaiser le peuple marseillais très attaché à ses symboles de gloire. Le rendez-vous est bien pris pour la prochaine saison 2026-2027.