FC Nantes : C’est inévitable, le FCN est en Ligue 2, la raison !  

C’est la panique au FC Nantes pendant ce sprint final. La relégation approche dangereusement.

FC Nantes : Les Canaris en crise

Tout montre que le FC Nantes va descendre en Ligue 2 à la fin de cette saison. Les Canaris ont livré de piètres performances depuis le début de la saison et le club est aux abois. Il ne reste que quelques journées et leur sort sera scellé.

Sur les 7 prochains matchs, les Canaris vont perdre des points lors de cinq rencontres. Les Canaris vont défier les cadors de Ligue 1 pendant ce sprint final. Ils ont un match de retard contre le PSG pour la 26e journée. Les Parisiens visent le sacre en Ligue 1 et sont en pleine forme. Ils ne leur feront pas de cadeau. La probabilité est forte que le FC Nantes lâche les trois points.

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Lors de la 30e journée, le FC Nantes va défier le Stade Brestois, un adversaire qui a faim et qui vise l’Europe. Le choc sera intense. Les Canaris pourraient aussi perdre des points à l’issue de cette rencontre. Les Jaune et Vert vont ensuite tenter de montrer leurs muscles face aux géants du championnat : le Stade Rennais lors de la 31e journée, l’Olympique de Marseille pour le compte de la 32e journée et le RC Lens à l’occasion de la 33e journée.

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Or, ces trois clubs se suivent au classement et visent le podium. La chance est très mince pour le FC Nantes d’arracher des points à ces trois géants. La descente en Ligue 2 est donc presque inévitable. Il faudra un véritable exploit pour terminer barragiste. Le coach Vahid Halilhodžić est en mission commando pour sauver le club. Mais il est venu un peu en retard.