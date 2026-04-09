ASSE : Décision fracassante pour Maubleu, avant Dunkerque

A deux jours de la réception de l’USL Dunkerque, l’entraineur de l’ASSE a pris une décision concernant Brice Maubleu. Il retourne sur le banc de touche, après trois titularisations de suite.

Avant ASSE – USLD : L’infirmerie des Verts presque vide

Tenue en échec par l’AS Nancy-Lorraine (1-1) au stade Marcel-Picot, l’ASSE accueille l’USL Dunkerque, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 30e journée de Ligue 2. Philippe Montanier et son équipe doivent remporter ce match pour rester deuxièmes au classement.

Un éventuel faux pas des Stéphanois profiterait au Mans FC, actuel 3e à seulement 1 point des Verts. Avant cette journée capitale, l’entraîneur de Saint-Etienne a annoncé une bonne nouvelle. L’infirmerie est presque vide. « Ça va de mieux en mieux pour tout le monde », a-t-il indiqué.

Saint-Etienne : Jaber, Pedro et Ferreira disponibles contre Dunkerque

Concrètement, Mahmoud Jaber est désormais disponible, Il est de retour après deux mois et demi d’absence due a une blessure aux adducteurs. Touché au torse lors du match contre l’AS Nancy, Kevin Pedro va également bien. Il a repris l’entraînement normalement.

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Absent depuis sa suspension pour deux matchs, puis victime d’une fracture à la main en février, Joao Ferreira a repris l’entraînement avec contacts, cette semaine. Il est aussi sur le pont, à deux jours de la confrontation avec le club nordiste.

Montanier annonce Gautier titulaire contre Dunkerque, ça sent la fin pour Maubleu

La grande annonce concerne le gardien de but numéro 1 de l’ASSE. Présent dans le groupe contre l’ASNL, samedi dernier, Gautier Larsonneur était resté sur le banc de touche. Cependant, il va retrouver sa place, comme l’a annoncé Philippe Montanier. « Il est apte et démarrera le match face à Dunkerque », a-t-il lâché en conférence de presse d’avant-match.

Un message fort envoyé à Brice Maubleu, la doublure, qui avait assuré l’intérim. Il avait réussi deux clean sheet à Grenoble (0-0) et contre le FC Annecy (4-0), mais il avait concédé un but à Nancy. Le portier de 36 ans retourne donc sur le banc. Ce serait la fin pour lui à l’AS Saint-Etienne, si Gautier Larsonneur ne rechute pas, car son contrat expire en juin et il n’a pas reçu de proposition pour rempiler.

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Concernant Florian Tardieu (34 ans), dont la fin de saison et de contrat se profile également, il est indisponible. Souffrant du mollet, il s’est remis au footing, mercredi, mais il est encore loin du retour. Le jeune Nadir El Jamali est également out.